«Полина ищет па»: история одного путешествия

Гатчинские театры нечасто балуют своих зрителей постановками для подростков. Наверняка в памяти многих сохранился замечательный спектакль «Страшные сказки» по трагедиям Шекспира, который с интересом смотрели представители и юной, и взрослой аудитории. Смотрели, а потом «шли к Шекспиру», беря в руки уже настоящие книги бессмертного автора, главными темами которого были жизнь и смерть, любовь и предательство, благородство и низость, проблема отцов и детей. То есть, всё то, что волновало человечество во все времена.

И вот новая постановка, предназначенная для наших юных современников и их родителей. И ценности в ней раскрываются всё те же, разве что они переданы более понятным для подростков языком.

«Полина ищет па» - это история 13-летней девочки, которая покидает свою семью, родной город и отправляется в Петербург, чтобы найти своего мифического отца. Конечно, эта идея приходит ей в голову не просто так. К этому Полину подталкивают обстоятельства, которые она пропускает через свою мятущуюся, ранимую душу подростка. Оказавшись одна в незнакомом городе, девочка сталкивается с разными людьми, попадает в нелепые, а иногда и опасные ситуации. А в это время её ищет семья...

Но мы не будем раскрывать весь сюжет этого спектакля. Скажем только, что на своём пути Полина очень многое узнаёт - и о самой себе, и о том, что значат для неё родные и близкие люди. Это история о любви — к себе, к своей семье, к миру.

Как считает главный режиссёр гатчинского ТЮЗа Елена Котельникова, проблемы, которые поднимаются в этом спектакле, очень актуальны для нашего времени. По её словам, внимание взрослых уделяется, как правило, детям помладше, а подростки в большей степени предоставлены самим себе, часто чувствуя себя брошенными. Пытаясь найти себя, они не всегда находят разрешение каких-то своих личных вопросов и проблем.

- В нашем спектакле затронута тема взаимоотношений подростков с родителями, школьными учителями, ровесниками, - говорит Елена Котельникова. - Сейчас все подростки буквально живут в соцсетях, живое реальное общение среди них сведено к нулю. Привычка обмениваться короткими сообщениями приводит к тому, что часто они с трудом строят полноценные предложения и просто не умеют разговаривать. С подростками всегда было трудно общаться, а сейчас и того сложнее — сленг, постоянный мат в речи, вызывающее поведение. А родители настолько заняты, что не видят или просто не успевают понять, что происходит с их детьми. Пока не случается нечто, что может быть уже необратимым...

Погрузившись в эту историю, подростки смогут получить ответы на многие свои «проклятые» вопросы. Взрослые, в свою очередь, зададутся другими вопросами: как не упустить своего ребёнка, стоят ли все заработанные деньги его любви и доверия к нам, как сильно могут ранить слова, брошенные самому любимому человеку...

С большим энтузиазмом за эту непростую тему взялась молодой режиссёр Алина Никольская. Она окончила

СПбГАТИ (мастерская Вениамина Фильштинского). Лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» (номинация «Лучший актёрский ансамбль», спектакль «Больше чем меньше» в Театре поколений, Санкт-Петербург). Автор театральных проектов «Дыры» и «Такие коллапсы» в Центре Современного искусства им. Сергея Курёхина, режиссёр экологического спектакля «Шоу Эпоха».

- Меня очень вдохновила идея поставить спектакль для подростков, - говорит Алина. - Я преподавала в театральной студии для ребят этого возраста, и это был очень хороший опыт. Мне с ними было очень легко, у нас сложилось отличное взаимопонимание, возможно, потому, что в какой-то степени всё это ещё осталось во мне самой. Мне хорошо знакомы такие настроения, когда тебя не понимают взрослые. В студии мы с ребятами ставили спектакль про буллинг, и это нас очень сплотило. И такое ощущение, что мои ученики меня вдохновляют и сейчас, когда я начала заниматься спектаклем про Полину. Я знаю какие-то их болевые точки и думаю о том, что им было бы интересно: например, тема взаимоотношений с родителями, любовь к ним и, в то же время, независимость от них.

- Екатерина Тимофеева — интересный молодой драматург, и мне давно уже хотелось поставить какую-нибудь из её пьес, - говорит режиссёр. - У нее уже есть несколько произведений для молодёжи, написанных с юмором, тонкой иронией и, в то же время, драматичных и глубоких по смыслу.

Как рассказала Алина Никольская, репетиции спектакля начались осенью, и у труппы ТЮЗа было достаточно времени, чтобы как можно глубже осмыслить эту историю.

- Артистам понравилась новая пьеса, и они с удовольствием подключились к этому проекту, - говорит она. - В спектакле используются видеопроекции, и мы собирали для них материал. Актёры приносили фотографии представителей старших поколений своих семей. Одной из наших рабочих задач было разблокировать воспоминания, связанные с детством и юностью - школьные, подростковые. Огромное впечатление на всех произвели дневники, которые вела в старших классах одна из актрис. И процесс пошёл!

«Полина ищет па» - спектакль о современных подростках, что подчёркивается сценическими эффектами и общей атмосферой спектакля. И возникает вопрос: что всё-таки остаётся неизменным в сменах поколений, что нас объединяет, когда слетает шелуха времени, антураж эпохи, в которой мы живём?

- Конечно, цикл перехода из детства в отрочество и юность неизменно повторяется во всех поколениях, - считает Алина Никольская. - Все эти процессы хорошо нам всем знакомы. Особенность нашего времени, пожалуй, в скорости нашей жизни. Мы стали очень быстро мыслить, чему способствует и распространение гаджетов. Дети немножко по-другому развиваются, и взрослым бывает нелегко это понять. Меняется даже язык, и это хорошо видно по тому же дневнику тридцатилетней давности... Могу сказать, что в этот спектакль вложено очень много жизненного опыта всех участников процесса, их энергии, желания высказаться... И я уверена, что всё вложенное нами в эту постановку точно срезонирует, заговорит со зрителем, приводя его к диалогу. И театр в этом смысле — очень хорошая возможность поговорить на волнующие нас темы не только на привычном нам языке, но и на языке образов.

Премьера спектакля «Полина ищет па» состоится в Гатчинском ТЮЗе в пятницу,

9 февраля, в 18.30. Адрес: г. Гатчина, Революционный пер., д.1. Центр творчества юных.

Юлия Лысанюк

Фото: Мария Соловьёва