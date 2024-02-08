Стабильно холодно

Как сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 февраля в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Изморозь. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -20...-25 гр., местами, преимущественно на востоке, -27...-32 гр., днем -13...-18 гр., местами до -22 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

9 февраля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, изморозь. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -20...-25 гр., местами -26...-31 гр., днем -10...-15 гр. На дорогах гололедица.

10 февраля - переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -18...-23 гр., местами до -28 гр., днем -10...-15 гр. На дорогах гололедица.

Так что теплое начало месяца начинает компенсироваться холодной погодой, и температура февраля приблизится к норме.