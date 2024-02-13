Первоклассники отдохнут в «Лесной сказке»

Ребят встретили интересной насыщенный программой два лагеря - «Россонь» и «Лесная сказка».

В лагере «Лесная сказка» началась смена «Территория творчества». С сегодняшнего дня дети погрузятся в игры по станциям, посетят планетарий «Солнышко», примут участие в интеллектуальных играх, мастер-классах и квесте по ПДД.

В «Россони» стартовала смена «Зимнее путешествие со Сказкой или в поисках Щелкунчика». Впереди первоклассников ждет путешествие по 7-ми сказкам, таким как «Три богатыря», «Снегурочка» и «Бременские музыканты». Для самых юных ленинградцев в лагере подготовили фирменные россоньские интерактивы, мастер-классы, квест-игры, кинопоказы, фотофестиваль, творческие конкурсы, дискотеки, а также спортивно-развлекательную программу с катанием на коньках, и ватрушках.

Желаем ребятам веселого отдыха и ярких впечатлений!





Фото ДОЛ "Лесная сказка"