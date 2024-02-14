Гатчинскому дворцу подарили капсулу времени

Более 160 ветеранов, бывших малолетних узников, жителей блокадного Ленинграда, детей войны вместе с сотрудниками музея вспоминали о военной истории Гатчинского дворца и подвиге людей, которые его сохраняли и восстанавливали.

Встреча началась в Чесменской галерее. До оккупации и пожара она была одним из самых роскошных залов дворца – и осталась невосстановленной в память о действиях фашистов. За три года немцы вывезли и уничтожили десятки тысяч экспонатов. А многое из того, что не унесли, - сожгли при отступлении.

Открывая мероприятие, директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов поздравил гатчинцев с юбилеем освобождения города от фашистов и рассказал о долгом и непростом пути восстановления Гатчинского дворца.

Руководитель региональной общественной организации «Школа третьего возраста» Гатчинского района Татьяна Кучер сердечно поблагодарила сотрудников музея за приглашение и вручили им капсулу времени.

- Мы собрали самых активных участников Школы третьего возраста. Пригласили не всех – всего 160 человек. Многие из наших курсистов помнят, как восстанавливалась Гатчина после войны, есть бывшие малолетние узники, жители блокадного Ленинграда, дети войны. Для нас эта памятная дата очень важна. Мы все любим наш Гатчинский дворец и гордимся им. Гордимся, каким он стал красивым. Мы пришли с нашими друзьями из Гатчинского центра «Дарина». Эти ребята вместе с нами помогают бойцам СВО, посещают ветеранов на дому. К памятной дате они подготовили письмо потомкам. Храните его, перечитайте через 20 лет и передайте следующему молодому поколению, - сказала Татьяна Кучер.

Капсулу времени откроют в день 100-летнего юбилея со дня освобождения Гатчины от фашистских захватчиков.

Если младшее поколение поделилось своими мечтами и надеждами, то старшее – воспоминаниями. Альберт Вольмер - коренной житель Гатчины. В 1943 году немцы отправили его, двухлетнего малыша, и мать с братом на работы в Эстонию. После

войны они вернулись в Гатчину. И сейчас перед его глазами стоит ужасная картина разрушенного родного города.

Руководитель «Театра поколений» Юрий Давыдкин рассказал, каким был Гатчинский дворец в начале 1980-х годов, тогда не все верили, что он воскреснет, о подвиге сотрудников музея, Аделаиде Елкиной и подготовке к большому празднику, посвященному открытию дворца, режиссером которого он был. Рассказывая о культмассовой работе Гатчинского парка, он отметил, что Пушкинский и Купринский праздники впервые в Гатчине были организованы и проведены именно в парке.

В завершение встречи Василий Панкратов вручил Школе третьего возраста подарочную книгу – фотолетопись Гатчинского дворца-музея, а спикерам Юрию Давыдкину и Альберту Вольмеру - сертификат на право произвести полуденный выстрел из пушки у стен Приоратского дворца.

Затем гости побывали на экскурсии в Дворцовой церкви и выставке «Империя смотрит на Восток».

Как отметила кандидат исторических наук Мария Кирпичникова, это первое мероприятие Гатчинского дворца-музея в ряду тех, что будут посвящены 80-летию освобождения Гатчины от оккупации. В планах - проведение ряда выставок, посвященных эвакуации ценностей из Гатчинского дворца, периоду оккупации, а также восстановлению и открытию дворца-музея.

Она обратилась к очевидцам этих событий, их потомкам, наследникам семейных архивов с просьбой поделиться воспоминаниями, документами и фотографиями, запечатлевшими Гатчинский дворец и парк с его достопримечательностями. Сейчас интерес для музейщиков представляют и праздничные мероприятия, посвященные открытию Гатчинского дворца-музея в 1985 году.

- Мы будем очень рады, если вы поделитесь своими воспоминаниями и фотографиями. Это поможет нам продолжить восстанавливать историю и наш дворец, - сказала Мария Кирпичникова.

Татьяна Можаева