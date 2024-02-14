«Ласточка» великой Победы

Неоценимый подвиг

Морозный воздух, обжигающий щёки и руки, не стал помехой для проведения традиционной театрализованной реконструкции на перроне Финляндского вокзала. Долгожданный состав, как и 81 год назад, на вокзале встречал военный оркестр. В состав ретропоезда вошли вагоны-теплушки начала ХХ века и классные (пассажирские) вагоны 1930-х годов. На паровозе красовалась копия исторического транспаранта «Огромный привет шлёт Родина героическим защитникам Ленинграда».

Тогда, в январе-феврале 1943 года, железнодорожникам удалось в кратчайшие сроки и в тяжелейших условиях проложить легендарную «Дорогу Победы». Порядка 10 тысяч человек строили участок железной дороги между Шлиссельбургом и станцией Поляны. Им удалось проложить 33 километра за рекордные 17 дней.

— Первый поезд привёз с «Большой земли» 80 тонн сливочного масла и военные грузы. Состав следовал по только что построенной Шлиссельбургской трассе. Традиционно мы отдаём дань памяти тем людям, которые проявили это невообразимое мужество. Ведь от обстрелов фашистов в те дни погибал каждый третий железнодорожник. Но именно их подвиг позволил ленинградцам получать продовольствие, — напомнил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Память в наших сердцах

Тем временем зрителей приглашают на соседний перрон. Здесь нас ждёт тематическая «Ласточка» — скоростной электропоезд, посвящённый полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Каждый из пяти вагонов рассказывает об одной из сторон жизни города во время блокады: быт, медицина, культура, искусство, промышленность.

Стены поезда оформлены специальными плакатами — всего их около 500. Это и фотографии, и текстовая информация, и даже специальные QR-коды, по которым все желающие могут получить историческую справку в формате онлайн.

— Мы постарались подобрать такую информацию из жизни блокадного Ленинграда, которая малодоступна или малоизвестна. Интерьер оформлен архивными фотоматериалами и фактами, полученными от наших партнёров по проекту, а это 10 музеев. Надеемся, что наша «Ласточка» станет просветительским проектом и поможет сформировать интерес широкой аудитории к изучению истории своей страны и города, — отметила руководитель проекта Ксения Павлова.

Иду по поезду и я. В первом вагоне внимание привлекает стенд, посвящённый блокадному хлебу. Есть и оригинальный рецепт этих небольших буханок, и инфографика о том, как менялись нормы выдачи еды жителям Ленинграда. Узнаю, что на чёрном рынке килограмм хлеба стоил 500 рублей, тогда как хорошие ботинки можно было купить за 20 рублей.

Экспозиция отражает не только трагические факты блокадных лет. Многие экспонаты рассказывают о силе духа ленинградцев, о прорывах наших учёных и медиков, об искусстве в осаждённом городе. С интересом рассматриваю фотокопии газет, исторические снимки, произведения живописи. Есть здесь даже черновик Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича, афиша премьерного исполнения, фотографии с премьеры и репетиций.

Совместная работа

Идея этого патриотического проекта родилась после успешного опыта запуска «Пушкинской Ласточки». Тематический состав, посвящённый разным вехам жизни и творчества поэта, полюбился жителям Петербурга и Ленинградской области.

По словам начальника ОЖД Виктора Голомолзина, блокадная «Ласточка» также сразу вызвала интерес у пассажиров. По решению железнодорожников её первые маршруты пройдут по местам, связанным с историей блокады Ленинграда: от Финляндского вокзала до станции «Ладожское Озеро».

— Электропоезд – это не только удобный способ добираться из Петербурга до самых разных мест в Ленинградской области. Также это возможность прикоснуться к истории блокады и освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков, — добавил зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В свой первый рейс тематическая «Ласточка» со школьниками и блокадниками отправилась на станцию «Ладожское Озеро». Там гостей мероприятия ожидал торжественный митинг, возложение цветов возле паровоза «Комсомолец» и памятника «Разорванное кольцо», а также полевая кухня.

В планах у железнодорожников – запустить тематические составы на станцию Мельничный Ручей, в Великий Новгород и Зеленогорск. Предполагается, что до 80-летия Победы — 9 мая 2025 года — услугами «Ласточки» воспользуются порядка 800 тысяч пассажиров.

Ксения Бондаренко

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