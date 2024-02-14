«Не бывало такого, чтоб не справились…»

…Когда началась война, мне было 12 лет. Жили мы вдвоем с мамой на Можайской улице – недалеко от Технологического института.

Сначала мы не оценили серьезности происходящего – что значит война, ведь перед этим была Финская. Боевые действия шли рядом с Ленинградом, но за все это время у нас только один раз была воздушная тревога. И когда началась Великая Отечественная война, мы ничего не понимали, пока не увидели вражеские самолеты и не услышали звуки стрельбы.

Первые бомбы я увидела в окно. Стояла у окна, а мимо пролетел самолет. Он летел медленно, и от него какие-то палочки отвалились и посыпались вниз. Оказалось, это зажигательные бомбы. Я даже сразу этого не поняла.

Город погрузился во тьму. Вечером надо было выключать электричество или закрывать плотно окна, чтобы не было видно света. На улице перестали гореть фонари. Сначала зажигали синие, а потом совсем никаких не стало. Окна оклеивались бумагой крест-накрест, чтобы не вылетали целиком. Стало хуже с продуктами, но все это еще была чепуха. Стоял сентябрь, было тепло, и мы, дети, не понимали, что такое блокада, и что такое война.

Когда звучала сирена, надо было бежать куда-нибудь в укрытие. В домах прибрали все подвалы и чердаки, поставили бочки с водой и ящики с песком и положили туда клещи наподобие ухватов – тушить «зажигалки». Мальчишки дежурили на крыше, а мы, девчонки, на чердаке. Или нам давали «сирены» – специальные диски с ручками, и когда начиналась воздушная тревога, мы брали эти маленькие «сирены», бежали на улицу и крутили ручки, чтобы привлечь внимание людей – всех загоняли в укрытия, в подъезды.

Начались сильные бомбежки. Особенно бомбили наш район, потому что рядом с нашей улицей проходил железнодорожный мост, который соединял Ленинград с Пушкиным, по мосту шли составы, и немцы ожесточенно бомбили этот участок. Но каким-то чудом мост устоял.

Мы стали бояться бомбежек. Это очень неприятное чувство! Вот стоишь и слышишь, как бомба летит и свистит, и все внутри замирает. Потом она разрывается где-то, и – невольный вздох облегчения. Прошло мимо…

Во время бомбежек все жильцы нашего дома обычно собирались в подъезде. У нас там был большой холл, где мы и стояли. Говорили, что самое безопасное место в доме – это лестница. Мол, если что, лестницы очень долго не разваливаются.

Но это – пока были силы. Потом, когда начался голод, нам уже вниз идти не хотелось, мы оставались в квартирах. Воды не было, электричества не было, туалет не работал. В наш дом попал снаряд, стекло у нас уцелело только в одном окне, поэтому днем у нас все-таки был свет. Остальные окна были заколочены.

За водой ходили на Обводный канал. Там была прорубь, из которой мы брали воду для питья, она была темно-коричневого цвета, потому что в Обводный стекалась вся канализация. Приносили эту воду домой и два раза ее кипятили.

Была буржуйка, труба выходила в печку, так что можно было топить. Но дров не было, и топили мы мебелью. Все красное дерево пошло на отопление. Грели чайник. А что еще у нас было?.. Я помню только 125 граммов хлеба. Как-то в ноябре у меня украли карточку, и мы с мамой полмесяца жили на одну карточку – 125 граммов хлеба на двоих. Я знаю, что детям давали какие-то конфетки наподобие подушечек, но мне было двенадцать, я уже не считалась ребенком и получала иждивенческую карточку. Давали немножко крупы. Хлеб был темно-зеленого цвета, потому что с целлюлозой. Иногда он был светлый, когда добавляли опилки.

Вот так и жили. Ничего, выжили. В самом конце апреля 1942 года маме предложили эвакуироваться. Мы с ней остались вдвоем – никого у нас больше не было, потому что папа и бабушка умерли перед самой войной. И мы решили уезжать. Нам предложили Ярославскую область, к дому пришла машина, погрузили два наших чемодана, мы сели и нас повезли к поезду. Поезд нас довез до Ладоги, там нас погрузили в машины и отправили в Кобону. Мы ехали самым последним рейсом. Я сидела возле борта и видела, как вода заливает в кабину к шоферу. Дверь у него была открыта… В одном месте я увидела подо льдом горящие фары машины, которая ушла перед нами под лед. А мы ехали уже по деревянному настилу.

Так мы приехали в Кобону. Говорят, что там было очень хорошо – там было ужасно! Мы сидели на улице, шел проливной дождь. Да, нам дали хлеба, и трое суток мы сидели на чемоданах. Людей постепенно забирали в теплушки и отправляли, а мы все сидели и сидели. Помню, что я сижу и плачу, потому что я насквозь мокрая была, замерзшая, и к нам подошел военный в кожаном пальто и спрашивает: «Ты что плачешь?». Я говорю: «Всех уже забрали. А нас с мамой не берут…». «Сейчас возьмут!». Он остановил машину и велел шоферу нас взять: «Скажешь, что тебе приказал полковник Шилов!». Вот я на всю жизнь запомнила его фамилию. И правда: водитель подвез нас к поезду и посадил в вагон. Так мы уехали в эвакуацию…

* * *

Людмила Вячеславовна вернулась на ленинградскую землю. Много лет она отработала в Гатчинском районе – сначала агрономом в колхозе, в контрольно-семенной лаборатории, потом в Елизаветино в профтех-

училище. Людмила Вячеславовна ведет активную общественную жизнь и занимает твердую позицию в отношении современной международной ситуации и политики страны: «Я считаю, что все сделано правильно. И мы по-бедим. Весь Запад восстал против нас. Но нам не привыкать. Справимся. Не бывало такого, чтоб не справились…».

Екатерина Дзюба