Новогодние отключения электроэнергии: итоги и выводы

На заседание комиссии были приглашены представители комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ЛОЭСК», АО «ОЭК», филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго», руководители территориальных сетевых организаций. Такое широкое представительство было обусловлено важностью рассматриваемого вопроса.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов проинформировал, что за период с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года дежурно-диспетчерской службой принята информация о 152 технологических нарушения в сетях электроснабжения преимущественно во Всеволожском (31), Приозерском (25), Выборгском (16), Кировском (14), Тосненском (12), Гатчинском (11) муниципальных районах. Среднее время восстановления электроснабжения составило 4 часа 35 мин. В устранении аварий было задействовано более 270 аварийных бригад (по всем сетевым организациям).

Только в зоне ПАО «Россети Ленэнерго» восстановлением электроснабжения занимались 128 бригад (384 человек) и 128 единиц спецтехники. Для устранения аварийных ситуаций было задействовано более 198 единиц дизель-генераторных установок общей мощностью 12,6 МВт. Комитетом отработано более 1500 обращений граждан в социальных сетях.

Выступающий назвал основные причины отключения электроэнергии в праздничные дни. Это существенное превышение разрешенных нагрузок электросетевой инфраструктуры по причине кратного увеличения населения в СНТ, ДНП, коттеджных поселках и низкого температурного режима (до -39°C в отдельных населенных пунктах); падение на ЛЭП древесно-кустарниковой растительности; высокий износ электросетевой инфраструктуры внутри ответственности СНТ, ДНП, КП (отсутствие надлежащего ухода и обслуживания собственниками). К основным причинам он также отнес систематическое срабатывание средств релейной защиты и автоматики – как на территориальной сетевой организации (ТСО), так и на абонентском оборудовании. Сергей Морозов также сообщил о предложениях, разработанных комитетом по повышению качества надежности электросетей.

Кроме того, депутаты выслушали информацию, озвученную представителями ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ЛОЭСК», Всеволожского предприятия электрических сетей.

Депутаты получили исчерпывающую информацию по авариям на энергосетях в новогодние праздники, но от выступающих парламентарии ожидали не просто констатации факта аварий, но и глубокого анализа: что сделано для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем.

Так, депутата Никиту Коваля интересовало, как много в Ленинградской области населенных пунктов, где аварии на энергосетях повторяются регулярно. Его поддержали коллеги, которые настаивали на необходимости глубоко и всесторонне изучить не только причины регулярных аварий на энергосетях в проблемных населенных пунктах, но и выработать алгоритм действий по их предотвращению.

Депутаты обратили внимание сетевиков на то, что огромное количество жалоб от населения связано с тем, что при отключениях в «Ленэнерго», к примеру, невозможно дозвониться. Нужно менять действующие механизмы работы.

Александр Перминов предложил запросить у прокуратуры Ленинградской области сведения об обращениях жителей и организаций по поводу аварий на энергосетях, обобщить их и проанализировать, как ТСО выполняют предписания, выданные прокуратурой. Депутата Николая Пустотина интересовал опыт муниципальных районов, где аварии на энергосетях являются скорее редкостью, чем явлением регулярным, а также какие профилактические мероприятия проводятся обслуживающими энергосети предприятиями, чтобы подобное не повторилось в дальнейшем.

Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии Михаил Коломыцев обобщил предложения своих коллег, предложив комитету по ТЭК глубоко проанализировать рассмотренную ситуацию, выявив все «болевые» точки, и рассмотреть каждый случай повторяющихся аварий хотя бы за три года.

– Эта проблема сложная, и касается она не только садоводств, как сегодня уже прозвучало. Надо взглянуть на нее глубже и шире, чтобы предотвратить возникновений аварийных ситуаций, – подчеркнул председатель комиссии. – А для этого мы должны иметь четкую, исчерпывающую информацию, особенно по «болевым» точкам. Важно знать, что конкретно сделано по этим случаям. Хочется также увидеть, как мы будем решать проблему: здесь и вопросы эксплуатации электрических сетей, контроля, финансирования. Хотелось бы к следующей нашей совместной встрече получить информацию о том, что конкретно будет сделано комитетом, сетевыми организациями в 2024 году, чтобы зимой следующего года не получить такую же патовую ситуацию.

Комиссия приняла решение провести в апреле этого года заседание комиссии с участием всех заинтересованных сторон и получить ответы на вопросы, которые прозвучали в ходе сегодняшнего заседания.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области