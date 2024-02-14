Рома, Юпитер, МВД и МЧС

Взаимодействие двух министерств – МВД и МЧС России – играет существенную роль в работе с детьми. Это сотрудничество позволяет эффективно предотвращать преступность, помогать детям в трудных ситуациях и заниматься профориентацией. В рамках взаимодействия сотрудники обоих ведомств активно участвуют в профилактической работе с несовершеннолетними и вместе организовывают различные мероприятия. Одно из таких мероприятий и прошло в Гатчинской школе № 7 – для кадетского класса МЧС России и 5-классников.

Школьников посетили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, врио начальника отдела по делам несовершеннолетних СПб-Витебского ЛО МВД России на транспорте Николай Линин и инспектор-кинолог ЦКС УТ МВД России по СЗФО Светлана Карпова. Гости провели с ребятами комплексную профилактическую беседу.

Инспектор государственного пожарного надзора напомнил ребятам о правилах пожарной безопасности и ответственности за несоблюдение этих правил. Старший лейтенант полиции Николай Линин провел беседу о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Однако самым долгожданным для ребят было знакомство с инспектором-кинологом – старшим лейтенантом полиции Светланой Карповой и её служебными собаками Ромой и Юпитером. Светлана рассказала ребятам о своей профессии, о том, как стать кинологом, и продемонстрировала, как её четвероногий напарник по кличке Рома справляется со своими служебными обязанностями: пес без труда нашел предмет, спрятанный в рюкзаке. А с Юпитером ребята смогли вдоволь пообщаться.

Инспекторы с удовольствием ответили на множественные вопросы юных кадетов и договорились встретиться еще раз. Достойную смену надо растить совместными усилиями.

Андрей Соколов