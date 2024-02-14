«Жил на свете рыцарь бедный…»

Краевед Владислав Кислов, руководитель информационно-библиографической службы библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Юронен, Наталья Антонова сумели открыть для присутствующих незнакомые страницы биографии Алексея Будищева, который для многих из наших современников существует исключительно как автор романса «Калитка».

- Трудно рассказывать о писателе, произведения которого почти никто не читал, - так начала своё выступление Наталья Викторовна Юронен.

Оказывается, корпус прозаических произведений писателя весьма велик: более 30 книг романов, повестей, рассказов и драм, два сборника стихотворений. О нём, как о литераторе, высоко отзывались современники.

«Это, знаете, настоящий литератор. Не шаромыжник. Теперь в литературе шаромыжников развелось много», - говорил о Будищеве Антон Павлович Чехов.

«Совершенно неоцененный писатель. У него есть мягкий юмор, много прелестной задушевной грусти и чудесное понимание природы… Познакомьтесь с ним. Как человек — он прямо восторг», - отзывался об Алексее Николаевиче друг, коллега и земляк Александр Иванович Куприн.

Знаменитый публицист Влас Михайлович Дорошевич был первым редактором, открывшим широкому читателю поэзию Будищева, оценил его стихи. «В них были красота и грусть. То, из чего сплетается поэзия», - вспоминал Дорошевич в сборнике статей «Воспоминания». За поэтическими строками, «написанными необыкновенно старинным почерком» представал образ пожилого, умудрённого жизненным опытом человека. Но на встречу пришёл студент. «Юный юноша. Невысокого роста, крепкий, коренастый. С милым, открытым лицом. С кудрявыми волосами. С веселыми, ясными глазами». Таким «юным юношей», романтичным, порывистым, чрезвычайно остро относящимся к вопросам чести, поэт оставался до конца своих дней. Только глаза становились с течением времени всё более печальными. «Всякое насилие, несправедливость, ложь, хотя бы они касались чужих ему людей, заставляли его терпко и болезненно страдать», - вспоминал Александр Куприн.

Одна из центральных тем Будищева – проблемы семейной жизни, ревность, предательство любимого человека. Можно было бы предположить, что творчество писателя есть зеркальное отражение его сложной личной жизни, но, парадоксальным образом, долгие годы он прожил долго и счастливо с единственной любимой супругой Любовью Фёдоровной. Она получила подготовку сестры милосердия и с началом Первой мировой войны пошла работать в «Гатчинский городовой госпиталь и лазарет для раненых воинов».

Будищев тяжело переживал ход боевых действий. «Жил небогато в Гатчине с любимой и любящей женой, с любимым и любящим сыном… Война отняла у него добрый десяток лет жизни. На войне у него брат. На войну у него призвали сына», - писал об этом периоде жизни Алексея Николаевича Влас Дорошевич. Именно ему принадлежит название посмертной статьи, посещённой смерти писателя. Несколько переиначенные строки Пушкина: «Жил на свете рыцарь бедный, рыцарь бедный и простой…»

Быть может, именно нервные волнения ускорили раннюю смерть «поэта-рыцаря» от сердечного приступа 22-го ноября 1916-го года.

Вечер памяти А.Н. Будищева то принимал характер литературных чтений, то живого концерта. Ансамбль из Петербурга «Журавли» и наш замечательный певец Владимир Майер исполняли старинные романсы. Не обошлось, естественно, и без знаменитой «Калитки». Многочисленная публика с удовольствием подпевала артистам.

В уютном помещении Духовно-просветительного центра царила тёплая, радостная атмосфера. Смущало лишь одно: практически полное отсутствие молодёжи. Возникал закономерный вопрос: почему организаторы мероприятия не сотрудничают с гатчинскими школами? Ведь зрители концерта в течение неполных полутора часов побывали и на уроке литературы и краеведения одновременно.

В формате видеосюжета на концерте присутствовала двоюродная правнучка поэта Инна Владимировна Калашникова, в девичестве Будищева. Она сама пишет замечательные стихи, живёт сейчас в Калининграде, но нередко бывает в Гатчине. Инна Владимировна ведёт большую деятельность по увековечению памяти своего предка в нашем городе. Планирует, как минимум, разместить мемориальную доску на доме, где прошли последние годы жизни Алексея Николаевича (ул. Чкалова, д.58), в перспективе – поставить ему памятник. В Гатчине городские власти в последнее время значительное внимание уделяют увековечиванию памяти наших знаменитых земляков. Хочется надеяться, что инициатива потомков Алексея Николаевича Будищева найдёт понимание со стороны горожан и властей.

Андрей Павленко