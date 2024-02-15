На экскурсии расскажут о памятнике и прототипах скульптур

Гости экскурсии смогут узнать не только историю создания этого знакового памятника, но и услышать трагические истории о судьбах людей, ставших прототипами для скульптур мемориала.

Первыми экскурсию услышали сотрудники Паркового агентства Ленинградской области в день рождения учреждения.

Разработкой экскурсии занимался научный сектор агентства, изучив предоставленные архивами и авторами мемориала документы и материалы, сбором которых занимался Ленинградский областной государственный архив в Выборге.

Совсем скоро экскурсия станет доступна для всех желающих. Узнать подробнее и заказать экскурсию можно будет на сайте parkilenreg.ru и в группе Паркового агентства.

Напомним, что мемориальный комплекс был торжественно открыт 27 января 2024 года, в день полного освобождения от блокады Ленинграда. В открытии приняли участие президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области