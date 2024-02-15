Скоро сказка станет былью

С 1986 года Ольга Викторовна Анциферова работала в летние сезоны художником-оформителем в детском оздоровительном лагере «Адмиралтеец» в Сиверской. На своём велосипеде она объехала всю округу, успев зарисовать все хоть сколько-нибудь интересные старые дачи Сиверской, Карташевской, Прибытково, Суйды, Вырицы. В результате появились сначала календари с историческими дачами эпохи модерн Вырицы, Сиверской, Карташевской, книга «Храмы Гатчинской земли», а потом и две части капитальных книг «Портреты милых старых дач» и даже юмористическая книга-путеводитель «Сиверская анциклопедия» (то бишь энциклопедия от Анциферовой). Ценность этих книг с каждым годом возрастает, так как многие дачи потеряны безвозвратно.

Особый раздел её творчества – популяризация краеведческих знаний для детей. Ольга Анциферова многие годы работает в издательстве «Литера», где ей приходится иллюстрировать разного рода детскую и юношескую литературу, включая учебную. Первой попыткой написать самой детскую книгу о старинных дачах стали «Кошачьи истории о Сиверской и окрестностях»

(2017 г.). Книга получилась очень занимательной и одновременно познавательной. В ней потерявшийся котёнок, добираясь домой в Сиверскую, попадает по дороге в старые дома, где встречает разного рода домовичков. Так, под лестницей обитает лестничек, на веранде – верандница.

Я полагала, что в развалинах нашего Белогорского замка обязательно должны обитать приведения, летающие через дырки перекрытий с крыши до подвала. Но Ольга обошлась без страшилок. Полёты всё-таки присутствуют, но летает Сиверская муза с маленькой лирой, и ей помогает сама река Оредеж. На последней странице они изображены: это герб нашего поселения.

А ещё автор занимательно рассказала о разнообразных замках и показала, как найти Белогорский замок, нарисовав и старинный Сиверский вокзал, и даже автобус № 2, что довезёт от станции до Белогорки.

Ольга Викторовна оставила место для творчества и самим читателям, сделав книгу графической и предлагая детям самим раскрасить нарисованные ею иллюстрации.

Интересно, что как только Ольга Анциферова написала свою сказку, в которой наш замок предстаёт во всей своей былой красе, так его и начали активно восстанавливать. Очень надеемся, что скоро сказка станет былью.

Книга вышла небольшим тиражом в 100 экземпляров, осталось 20 штук. Если кто заинтересуется, звоните мне по телефону: 8 931 979 78 60.

Галина Хохлова