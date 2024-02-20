О славных победах и великих сражениях – в День защитника Отечества

Лейтмотивом станет театрализованная отсылка к великим сражениям в истории России, таким как Ледовое побоище, Бородинское сражение и Сталинградская битва. Артисты Ленобласти и Петербурга зачитают известные строки, сложенные поэтами разных времен в память об этих страницах воинской доблести нашего Отечества. В мероприятии примут участие действующие военнослужащие.

Мероприятие проводит Парковое агентство Ленинградской области на территории парка Александра Невского, который был разбит в 2021 году. В парке установлен мемориал «Молитва перед боем» в память о событиях 1240 года, когда князь Александр Ярославич с дружиной предположительно молился здесь перед битвой, которая была названа в истории России Невской.

Парковое агентство Ленинградской области