О славных победах и великих сражениях – в День защитника Отечества
22 февраля в 13:00 в парке Александра Невского у мемориала «Молитва перед боем» (Тосненский район, Никольское городское поселение, вблизи дер. Пустынка) пройдет торжественное патриотическое мероприятие, приуроченное к праздничной дате.
Лейтмотивом станет театрализованная отсылка к великим сражениям в истории России, таким как Ледовое побоище, Бородинское сражение и Сталинградская битва. Артисты Ленобласти и Петербурга зачитают известные строки, сложенные поэтами разных времен в память об этих страницах воинской доблести нашего Отечества. В мероприятии примут участие действующие военнослужащие.
Мероприятие проводит Парковое агентство Ленинградской области на территории парка Александра Невского, который был разбит в 2021 году. В парке установлен мемориал «Молитва перед боем» в память о событиях 1240 года, когда князь Александр Ярославич с дружиной предположительно молился здесь перед битвой, которая была названа в истории России Невской.
Парковое агентство Ленинградской области