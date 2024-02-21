Клиенты Сбера могут оформить дебетовые СберКарты с героями «Союзмультфильма»
В «цифре» доступны ещё три варианта: Волк, Карлсон и Бременские музыканты.
Рубрики: Общество
Коллекция уникальных дизайнов Дебетовых СберКарт пополнилась сразу шестью новыми вариантами. В диджитал можно «поселить» в своей карте всем известных персонажей «Союзмультфильма»: Зайца, Винни Пуха, попугая Кешу, Волка, Карлсона и Бременских музыкантов. Этот дизайн будет отображаться в мобильном приложении СберБанк Онлайн (для пользователей Android), новом приложении «Учёт Онлайн» (для владельцев iOS-устройств), а также при оплате по SberPay. А три этих персонажа — Заяц, Винни Пух и попугай Кеша — доступны и в пластике.
Заказать такую карту можно в СберБанк Онлайн, «Учёт Онлайн» и на сайте банка. Пластик обойдётся всего в 500 рублей, а цифровой дизайн и вовсе будет бесплатным.
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