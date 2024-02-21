Тысячи отремонтированных и построенных школ: «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ

В общей сложности за два года реализации программы, старт которой дал Президент на Съезде «Единой России» в 2021 году, капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

С 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.

Говоря о строительстве детсадов, Сергей Кравцов сообщил, что за несколько лет действия программы построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

В Ленинградской области участниками федеральной программы стали школы Волосовского, Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Приозерского и Сланцевского районов, а также детские сады в Тосненском, Бокситогорском, Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском, Лодейнопольском районах.

«Тринадцать школ Ленинградской области отремонтируют до конца 2025 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и народной программы партии. Шесть учреждений планируется отремонтировать в 2024 году, а семь - до конца 2025 года. Также в регионе увеличивается количество новых объектов образования. До конца 2024 года планируется достроить 3 школы и 9 детских. За последние два года в Ленинградской области построено 14 новых объектов образования, что позволило создать более 4,6 тысячи мест. Положительная динамика развития проекта на всех этапах сохраняется благодаря контролю процессов со стороны родительских штабов «Единой России», «Минпросвещения РФ», регионального штаба при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Петровиче Емельянове и поддержке «партийного десанта» – рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Ленинградской области Вероника Реброва.

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы.