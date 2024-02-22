Ленобласть заботится о семьях героев СВО

«Перед Днем защитника Отечества не мог не провести еще одну непростую и важную встречу. За круглым столом – близкие погибших защитников Отечества. Герои останутся в сердцах. Как губернатор сделаю все, чтобы сохранять эту память так, чтобы гордились их подвигом не только семьи, но и земляки от мала до велика», — заявил Александр Дрозденко.

Сегодня в Ленинградской области для участников специальной военной операции и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи. Это различные виды льгот и компенсаций, а также широкая линейка отраслевых услуг.

На региональном уровне в случае гибели участника СВО осуществляется всесторонняя помощь членам семей, в том числе включающая установление мер социальной поддержки.