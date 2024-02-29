Семейную ипотеку продлят до 2030 года

Сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия семейной ипотеки до 2030 года. «За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет», — заявил Владимир Путин.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что этот инструмент поддержки уже был очень популярен у покупателей первичной недвижимости. По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустама Азизова, доля семейной ипотеки стабильно росла — если на начало 2023 года в столичном регионе на нее приходилось 20-25%, то теперь этот показатель вырос до 35-40%. В других регионах эта доля может доходить до 50%.

Это ощутимая доля, поэтому продление программы семейной ипотеки — безусловно позитивный сигнал, отмечает Рустам Азизов. При этом в случае прекращения действия льготной ипотеки под 8% годовых эта доля может дополнительно увеличиться, особенно если программу семейной ипотеки можно будет сочетать с другими программами, например, с молодежной ипотекой.

«Безусловно, семейная ипотека, особенно в сочетании с молодежной стали бы основным драйвером рынка недвижимости, а также стимулом для повышения рождаемости. Сегодня почти 50% россиян в возрасте до 25 лет, состоящих в браке, отказываются заводить детей из-за отсутствия собственного жилья, а около 35% всех людей этого возраста называют наличие собственного жилья одним из ключевых условий при принятии решения о вступлении в брак в принципе. Обновленная семейная ипотека может включать не только выдачу кредита максимум под 3% годовых на срок до 50 лет, но и дополняться государственными сертификатами на часть первоначального взноса, которые могут выдаваться молодоженам в возрасте до 30 лет», — отмечает Рустам Азизов.





Фото ГК "А-101"