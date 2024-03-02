МФЦ - с заботой о старшем поколении

В МФЦ Ленинградской области расширен перечень заявителей, которые имеют право на внеочередное обслуживание. Теперь лица, достигшие 65-летнего возраста, могут также без очереди обратиться за услугами в любой центр «Мои документы» – филиал, отдел или удаленное рабочее место.

Чтобы воспользоваться правом на внеочередное обслуживание, заявителям необходимо предъявить паспорт специалисту МФЦ на стойке информации.

Право на внеочередное обслуживание в МФЦ также имеют инвалиды и участники ВОВ, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, Герои социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и ордена Славы, а также инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей.