Горячая линия МФЦ – об информационной безопасности

Горячая линия пройдет в понедельник, 4 марта, с 15 до 16 часов. В прямом эфире на вопросы граждан ответят начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской области Василий Шилин и директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

В настоящее время в Ленинградской области отмечен значительный рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Жертвами мошенников нередко становятся не только граждане преклонного возраста, но и молодые люди.

Среди самых распространенных мошеннических схем отмечены телефонные звонки гражданам под видом сотрудников банков, правоохранительных органов с целью убеждения перевести деньги, оформить кредитный договор. Также в последнее время широкое распространение получила новая мошенническая схема – звонки гражданам под видом сотрудников МФЦ для доступа на портал «Госуслуги».

Использование методов социальной инженерии, психологических методах воздействия позволяет преступникам получить доступ к банковским счетам, документам и личному кабинету на портале «Госуслуги».

Вопросы принимаются до эфира, во время трансляции или после выпуска. Задать вопрос во время онлайн-трансляции можно по телефону (812) 775-47-78, в чате Телеграм-канала по номеру 8 (931) 303-36-75 или в социальных сетях МФЦ. Также подключиться к эфиру и задать вопрос можно в любом МФЦ Ленинградской области - из интернет-приемной, которые во время трансляций открыты во всех центрах «Мои документы».