6 марта - комплексная проверка готовности систем оповещения

Февральская оттепель обнажила вторую российскую беду во всей ее неприглядности: опять снег сошел вместе с асфальтом, и некоторые гатчинские улицы превратились в «минные поля» для автомобилистов. Водители лавируют между ямами – не всегда успешно и поднимают волны грязи. Пешеходы на тротуарах шарахаются, чтоб не окатило. Что с этим делать?