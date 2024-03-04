Почта России помогает жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области подготовиться к дачному сезону

У клиентов почтовых отделений такая категория товаров традиционно пользуется высоким спросом. Так, в 2023 г. жители города и области приобрели более 326 000 пакетов семян овощных и цветочных культур, салата и зелени. С начала этого года в почтовых отделениях уже приобрели почти 75 000 пакетов. Наибольшим спросом пользуются овощные культуры: огурцы, томаты, капуста, перец, морковь, свекла и лук.

В этом году в почтовых отделениях представлено более 120 наименований семян под собственным брендом Почты: морковь, свёкла, редис, огурцы, томаты и многие другие сельскохозяйственные и садовые культуры.

Отделения Почты России работают в том числе в отдалённых населённых пунктах, поэтому каждый может приобрести необходимые товары для дачного сезона в шаговой доступности. Также продукцию по предварительному заказу на дом доставляют почтальоны.

Вся продукция предоставлена ведущими отечественными центрами селекции и семеноводства, прошла отбор и контроль качества в лабораториях поставщиков и в Россельхознадзоре.