«Единая Россия» поздравит женщин с 8 марта по всей стране
«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии. Праздничные мероприятия проведут и в прифронтовых территориях – для женщин-военнослужащих и медиков.
«Накануне Международного женского дня в Ленинградской области региональное отделение партии «Единая Россия» проведет более 60 мероприятий, где мы поздравим наших прекрасных женщин. Пройдут разнообразные акции, выставки, встречи, спортивные соревнования. Весь мужской актив подключается к этим приятным хлопотам – и депутаты Заксобрания, и исполком, и наши местные отделения партии.
В частности, с наступающим праздником я поздравлю женский коллектив Совета ветеранов городского посёлка Новоселье, а в Пикалево женщин Совета ветеранов поздравит депутат Заксобрания Ленинградской области Николай Пустотин. Еще один мой коллега Евгений Смирнов совместно с активистами «Единой России» в Светогорске поздравят с праздником труженицу тыла Григорьеву Анну Егоровну. А в Сосновом Бору в рамках марафона «Сила России» пройдёт соревнование по биатлону, посвященное Международному женскому дню.
В Штабе общественной поддержки Ленинградской области в Гатчине состоится акция «Твоя весна», приуроченная к празднованию Международного женского дня. В акции примут участие мамы, сестры, жены и дети участников СВО.
Мы очень хотим, чтобы все женщины Ленинградской области почувствовали нашу искреннюю заботу и внимание в эти праздничные дни», – поделился в преддверии праздника руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Рытов.
В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.
На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.
Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» – это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».