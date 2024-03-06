«Единая Россия» поздравит женщин с 8 марта по всей стране

«Накануне Международного женского дня в Ленинградской области региональное отделение партии «Единая Россия» проведет более 60 мероприятий, где мы поздравим наших прекрасных женщин. Пройдут разнообразные акции, выставки, встречи, спортивные соревнования. Весь мужской актив подключается к этим приятным хлопотам – и депутаты Заксобрания, и исполком, и наши местные отделения партии.

В частности, с наступающим праздником я поздравлю женский коллектив Совета ветеранов городского посёлка Новоселье, а в Пикалево женщин Совета ветеранов поздравит депутат Заксобрания Ленинградской области Николай Пустотин. Еще один мой коллега Евгений Смирнов совместно с активистами «Единой России» в Светогорске поздравят с праздником труженицу тыла Григорьеву Анну Егоровну. А в Сосновом Бору в рамках марафона «Сила России» пройдёт соревнование по биатлону, посвященное Международному женскому дню.

В Штабе общественной поддержки Ленинградской области в Гатчине состоится акция «Твоя весна», приуроченная к празднованию Международного женского дня. В акции примут участие мамы, сестры, жены и дети участников СВО.

Мы очень хотим, чтобы все женщины Ленинградской области почувствовали нашу искреннюю заботу и внимание в эти праздничные дни», – поделился в преддверии праздника руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Дмитрий Рытов.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

Помимо этого, «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» – это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».