Ленобласть – с цветами к Международному женскому дню

Область занимает 3 место среди субъектов России по выращиванию цветов. По данным национальной ассоциации цветоводов, региону принадлежит рекорд России по продуктивности роз – 296 штук с одного квадратного метра в год.

По итогам 2023 года в Ленинградской области выращено 35 млн штук цветов. На территории региона располагается крупнейший производитель роз в Северо-Западном федеральном округе – АО «Новая Голландия». В тепличном комплексе площадью 12 Га ежегодно выращивают порядка 30 млн штук роз 17 сортов, среди которых цветы собственной селекции. Выращиванием цветов в регионе также занимаются фермерские хозяйства и 4 крупных тепличных комплекса: АО «Племхоз имени Тельмана», ЗАО «Племзавод Приневское», ЗАО «Карельский», АО «Победа».