Женский ум стоит многих дум

– Те, кто получает сегодня государственные награды — пример для подражания всем остальным, — с этого началась речь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во время торжественной церемонии. — Глядя на вас, ваши родственники и друзья понимают, что государство отметило лучших в своём деле на сегодняшний день. А значит, у них тоже появляется стремление лучше работать, больше заниматься общественной деятельностью.

Из рук главы региона медали, благодарственные письма и грамоты в этот день получили 47 человек. Настоящий символ трудолюбивой и целеустремлённой Команды 47! Будь то представители агропромышленного комплекса, малого бизнеса или культурной сферы.

Так, указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Тамара Малашина, мастер участка акционерного общества «Научно-производственное объединение «Поиск» во Всеволожском районе, а также Татьяна Яковлева, которая работает старшим контрольным мастером на заводе имени Морозова.

Получили награды в канун Международного женского дня и те, кто напрямую связан с семьёй, детьми и домашним очагом. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности Благодарственным письмом Президента России были награждены уполномоченный по правам ребёнка Ленобласти, председатель Ленинградского областного регионального отделения Союза женщин России Татьяна Толстова и председатель женсовета Всеволожского муниципального района Ленинградской области Марианна Шевченко.

— Эта награда — итог большой работы всего коллектива Женсовета. Каждый внёс свой вклад в общее дело. Я благодарю каждого, кто сегодня в рядах нашей общественной организации. Я глубоко признательна нашим коллегам, друзьям, партнёрам и спонсорам за небезразличие и желание помогать тем, кто в этом нуждается. Впереди у нас ещё много побед и свершений, — отметила Марианна Борисовна.

Огромная роль, особенно в Год семьи, отведена работникам Управления записи актов гражданского состояния Ленинградской области. На церемонии награждения была отмечена Ольга Куликова, начальник областного ЗАГСа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Ольга Леонидовна награждена Благодарностью Президента России.

И ни у кого не вызвало сомнений, что награждённые жительницы Ленинградской области заслуживают особого уважения. Ведь они не только добросовестно выполняют свою работу и заботятся о своих семьях, но и проявляют себя в общественной жизни, служат ярким примером для окружающих. В том числе и для молодёжи, которой сегодня как никогда нужны жизненные ориентиры.

Ксения Бондаренко

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