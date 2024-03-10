Инициатива – в руках ленинградцев

– Инициативное бюджетирование развивается в Ленобласти более 10 лет. Что изменится в этой работе с принятием нового закона?

– На самом деле всё началось гораздо раньше – с возрождения института старост, который в Ленинградской области заработал в 1993 году. И тогда мы были первыми в России. Старосты предлагали, что и где надо было сделать, отремонтировать, построить. А с 2013 года правительство области стало системно поддерживать инициативы и проекты активных жителей малых городов и сёл. В регионе были приняты два закона, названные в народе «законами тысячи добрых дел», благодаря которым можно субсидировать до 90% расходов на реализацию местных проектов. На заседании Совета муниципальных образований Ленинградской области в апреле 2023 года губернатором Ленинградской области было предложено объединить поддержку всех форм участия населения в местном самоуправлении в одном законе и добавить ставшую приоритетной в России форму самоорганизации граждан – территориальное общественное самоуправление, или ТОСы. Для старост и общественных советов ничего не изменится. А появление новых ТОСов поможет привлечь дополнительные средства на реализацию инициативных проектов.

– Какие главные успехи в развитии инициативного бюджетирования за последнее десятилетие вы бы выделили?

– За 10 лет благодаря механизмам инициативного бюджетирования было поддержано более 10 тысяч проектов, из бюджета области выделено порядка 3,5 млрд рублей. И если в 2013 году мы начинали с 60 млн, то в последние годы на поддержку инициативных проектов выделяется 460 млн рублей. Ежегодно порядка 4000 человек – активных и инициативных жителей области включены в местное самоуправление. Это 627 старост, почти 648 общественных советов, 52 ТОСа, а также почти 280 инициативных комиссий. В тысячах наших сёл, деревень, малых городов, где местный бюджет раньше не позволял решить все накопившиеся задачи, отремонтировали и осветили дороги, создали сотни детских и спортивных площадок, благоустроили придомовые территории, общественные пространства и воинские мемориалы.

Нашим комитетом постоянно совершенствуется областное законодательство в сфере самоуправления – сначала регион поддерживал старост, затем другие появившиеся формы местного самоуправления. И вот теперь всё объединено в одном законе. Это, на наш взгляд, будет стимулировать жителей активнее включаться в жизнь своих поселений.

– Можно ли популярно рассказать о том, что такое территориальное общественное самоуправление? Какие возможности оно даст людям на местах?

– ТОС – это объединение активных жителей для самостоятельного осуществления собственных инициатив по решению вопросов в поселениях. Так называемых «местных вопросов». Другими словами, это объединение тех, кто готов сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше. Как по механизму создания и обособленности территории, количеству полномочий и функций, так и по другим признакам, ТОСы – более самостоятельная форма местного самоуправления. Они могут создаваться в форме некоммерческой организации, что расширяет возможности получения ими дополнительной финансовой поддержки. В отличие от инициативных комиссий они смогут претендовать на субсидии от местной и областной администраций, из федеральных программ, а также участвовать в конкурсах на получение грантов и других видов финансирования.





– Как на практике это изменит деятельность активных граждан наших городов и посёлков?

– Мы ожидаем, что развитие системы ТОСов, наряду с работой старост сельских населённых пунктов и общественных советов, позволит им стать локомотивами местного самоуправления в Ленинградской области. На поддержку проектов ТОСов областью предусмотрено 250 млн рублей.

Анализ опыта других регионов – например, соседних Псковской и Вологодской областей – позволяет сделать вывод, что такая система помогает формированию благоприятного социального-психологического климата в городах, микрорайонах и сельских населённых пунктах, а также является главной движущей силой повышения качества жизни жителей.

Но хочу подчеркнуть, что для наших старост и общественных советов в этом году ничего не изменится: объём финансирования инициативных проектов сохранится. Как и в предыдущие периоды, он составит 210 млн рублей.

– Расскажите о целях и задачах стратегии развития ТОСов до 2030 года?

– Цель принятой стратегии – построение в регионе эффективной системы территориального общественного самоуправления. А её реализация разбита на три этапа.

Первый – «Организационный». Он является самым важным для нас, так как закладывает фундамент всей дальнейшей работы по совершенствованию и развитию системы ТОС в регионе. Уже сейчас создана правовая и организационная основа деятельности: закон о финансовой поддержке из областного бюджета, завершается разработка модельных правовых актов, необходимых для работы «на земле». Также планируется провести обучение жителей и оказывать информационную и юридическую поддержку.

На втором «Практическом» этапе, который рассчитан на 2025-26 годы, начнётся реализация предложений и механизмов построения системы ТОС в регионе, начнут появляться и реализовываться проекты.

Третий этап – «Масштабирование», когда лучшие практики планируется увязать друг с другом и продвигать у нас в регионе и в соседних областях.

Беседовала Александра Родионова

Фото: пресс-служба комитета по МСУ ЛО