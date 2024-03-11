Земля или сертификат?

В законодательство несколько раз вносились изменения, и сегодня выделение земли льготникам регулируется областными законами № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области» и № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Как рассказал председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского района Александр Аввакумов, на 1 января 2024 года в администрацию поступило 2772 заявления от многодетных семей. Больше всего – от жителей Гатчины – 939 заявлений и Коммунара – 251 заявление.

Среди многодетных семей, подавших заявления о предоставлении земельных участков, отдельную подкатегорию составляют многодетные, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Таким заявителям областным законом предоставлено первоочередное право. Среди общего количества заявления от данных граждан составляют 12% или 315 заявлений.

Для распределения земельных участков создана соответствующая комиссия, участки распределяются по мере их формирования. В среднем, в год проводится три-четыре заседания комиссии. Начиная с 2011 года, в Гатчинском районе многодетным семьям было предоставлено 1746 земельных участков. Наибольшее количество участков выделено в Сиверском, Вырицком, Елизаветинском и Пудостьском поселениях. Меньше всего – на территории Коммунара и Новосветского поселения.

С момента начала реализации областного закона количество ежегодно предоставляемых земельных участков росло вплоть до 2016 года, на который пришелся пик предоставления участков – 227, после чего наступил спад, и сейчас эта цифра держится на уровне 150.

С 2020 года в закон № 75-оз внесены изменения в части предоставления заявителям права выбора: вместо земельного участка можно взять сертификат «Земельный капитал Ленинградской области». Средства областного бюджета направляются на приобретение многодетными гражданами на территории Ленинградской области земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства либо ведения садоводства для собственных нужд.

С момента внесения изменений в областной закон по сегодняшний день за земельным сертификатом обратилось 132 заявителя, т.е. 13 % от общего количества. На сегодняшний день остаются необеспеченными 998 заявителей.

Новый порядок предоставления земли

С 1 января 2024 года вступил в силу порядок предоставления земельных участков многодетным семьям по экстерриториальному принципу. Областным комитетом по управлению государственным имуществом – КУГИ – сформирован единый реестр многодетных семей Ленобласти, в котором сначала расположились граждане, обладающие первоочередным правом на получение земельного участка, а затем граждане в зависимости от даты постановки на учет. Т.е. в регионе сформировалась общая очередь.

Не позднее, чем за 30 календарных дней КУГИ будет направлять гражданам в порядке очередности сводного реестра уведомления о проведении заседания по выбору земельного участка или земельного капитала. В уведомлении будет указана ссылка, пройдя по которой, можно будет ознакомиться с реестром.

Граждане должны будут прийти на заседание в орган местного самоуправления, который также участвует по видеоконференц-связи. Предоставляется право выбора между любым земельным участком из реестра и земельным капиталом.

Если гражданин заявит о том, что он не может явиться на заседание по уважительной причине, он может подать заявление на получение земельного капитала, не позднее даты и времени, указанных в уведомлении. Либо его повторно пригласят на ближайшее заседание по выбору земельного участка.

Если гражданин не явится на заседание и не уведомит об этом с указанием причины в сроки, обозначенные в уведомлении, либо он не выберет на комис-сии ни земельный участок, ни земельный сертификат, он сохранит право на бесплатное получение участка, но перейдет в конец очереди сводного реестра многодетных семей.

Размер земельного капитала Ленинградской области в 2024 году увеличился и составляет 400 тысяч рублей.

- Порядок предоставления участков в Гатчинском районе был несколько другим, – прокомментировал Александр Аввакумов. – Граждане могли отказываться от земельных участков неограниченное количество раз, не приходить на заседания комиссии, если понимали, что участки их не устраивают, и т.д. Сейчас принципы совершенно другие.

Александр Николаевич отметил, что необходимо работать над общим увеличением количества формируемых земельных участков. И направить в область пожелание о необходимости изменения порядка предоставления земельных участков многодетным семьям:

- Необходимо было решать вопрос в наиболее многочисленных районах Ленобласти, где как раз есть проблема с очередностью. И принцип экстерриториального предоставления участков мог бы нам в этом помочь, когда участки в других районах предлагаются жителям тех районов, где земельные ресурсы исчерпаны. Вместо этого мы получили обратное, когда на территории Гатчинского района, наиболее ликвидного с точки зрения предоставления участков по стоимости, жители других районов, где не столь значительна эта проблема, обрели возможность получить участки раньше, чем гатчинцы.

Земля военнослужащим

В действующий закон № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской обла-сти» были внесены изменения, и граждане, относящиеся к категории ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 №5-ФЗ «О ветеранах», имеют право на бесплатное предоставление земельного участка в первоочередном порядке. Также, как и категория «инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, состоящие на учете в органах местного самоуправления Ленинградской области в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса РФ».

На 1 января 2024 года в Гатчинском районе поступило 605 заявлений от ветеранов боевых действий и членов семьей погибших, причем 404 заявления было подано только в прошлом году. Также поступило 30 заявлений от инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В период с 2011 года инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, было предоставлено 16 земельных участков.

В 2023 году состоялось первое заседание комиссии для ветеранов боевых действий, где было предоставлено 38 земельных участков.

В соответствии со статьей 1-1 закона №105-оз, земельные участки предоставляются в собственность бесплатно во внеочередном порядке, при условии постоянного проживания в Ленинградской области: гражданам России, заключившим с 1 июня 2023 года контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции. А также тем же гражданам, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.

Бесплатно и вне очереди предоставляются земельные участки членам семей погибших бойцов, не реализовавших своего права на получение земельного участка.

На 1 января 2024 года в Гатчинском районе на получение земельного сертификата участниками специальной военной операции было подано 49 заявлений. Выдано 47 земельных сертификатов участникам специальной военной операции.

Екатерина Дзюба

Фото freepick.com