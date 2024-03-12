Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Ленобласти

«В прошлом году в апреле в мероприятиях Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие 10 тысяч жителей региона, в июне — 13 тысяч. В обоих этапах поучаствовали более 300 работодателей. Порядка 2 тысяч ленинградцев нашли новую работу. В этом году мы рассчитываем добиться еще более значимых результатов», – отметила председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.

Основная цель ярмарки трудоустройства – это быстрый подбор работы и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости. Крупнейшие работодатели региона расскажут о востребованных профессиях и специальностях.

Соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Наряду с работодателями к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию – узнать о самых востребованных направлениях.