Поправки в Социальный Кодекс – в помощь многодетным семьям

Напомним, в январе Президент Владимир Путин подписал указ о едином статусе многодетных семей и гарантиях, действующих для них на всей территории страны. Это один из первых важных шагов, сделанных в рамках проведения в России Года семьи. Теперь по всей стране многодетными будут считаться семьи, в которых трое или более детей, а старшему не исполнилось 18 или 23 года (если он обучается по очной форме). Регионам, в том числе и Ленинградской области, дано право расширять и сам статус, и меры поддержки.

Новый областной законопроект предусматривает сохранение прав многодетных семей на получение мер социальной поддержки в случае гибели (смерти) в ходе СВО совершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте от 18 до 23 лет, в связи с наличием которого у семьи возникло право на получение мер социальной поддержки. Согласно законопроекту, это право сохраняется до наступления даты, когда погибшему (умершему) исполнилось бы 23 года. Законопроектом к старшим в многодетной семье детям, погибшим вследствие выполнения задач в ходе специальной военной операции, отнесены граждане из числа военнослужащих ВС РФ, в том числе призванные на службу по мобилизации, и те, кто заключил контракт о пребывании в добровольческом формировании.

Во втором чтении в документ, который внес в областной парламент губернатор региона, была внесена одна поправка. Она распространяет действующую норму не только на случаи гибели при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, но и на случаи смерти позднее указанного периода вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе проведения СВО.

При этом положения законопроекта не применяются если погибший старший ребенок в семье на момент смерти уже состоял в зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ браке.

Депутаты рекомендовали принять документ сразу во втором и третьем чтениях и проголосовали за это решение единогласно.

Елена Гариб