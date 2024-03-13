Вырицкий музей кошки: уроки добра

Март традиционно считается кошачьим месяцем. Нет сомнений, что он станет счастливым для начала деятельности досугово-просветительского интерактивного пространства «Вырицкий музей кошки». Он расположен в подвальном помещении на ул. Ушаковской в поселке Вырица, по соседству с кошачьим приютом «Альтера Вита», где в тепле и уюте проживает две сотни хвостатых постояльцев.

Глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко вручил команде «Альтера Вита» почетную грамоту и пожелал Музею кошки дальнейшего развития.

- У каждой территории есть знаковые точки притяжения. Отрадно, что к имеющимся уникальным местам Вырицы добавился социальный центр спасения и реабилитации животных «Альтера Вита» и Вырицкий музей кошки. Эта некоммерческая организация уже хорошо известна в Ленинградской области. Принимает активное и успешное участие в конкурсных отборах на получение грантов, в том числе федеральных и региональных. Продвижение идей гуманизма, воспитание бережного отношения к животным – это очень важно, особенно для наших детей, - отметил Михаил Хомченко.

Гости пришли на открытие музея не с пустыми руками. Кто-то принес подарки подопечным приюта и экспонаты в музей, а кто-то - интересные предложения о сотрудничестве.

Была организована экскурсия по кошачьему приюту, демонстрация экспонатов музея, общение с котиками, лотерея и чаепитие.

Творческие подношения сделали курсисты Школы третьего возраста поселка Войсковицы и группа «Деревенские жизнелюбы». Трогательные стихи прочитали воспитанники театральной студии «Калейдоскоп» (Вы-рицкий культурный центр). Эмоциональный танец исполнила руководитель творческой студии «VПОТОКЕ» Наталья Паянен.

Организация «Альтера Вита» была создана в сентябре 2020 года тремя очень неравнодушными женщинами: Дарьей Варламовой, Мариной Егоровой и Татьяной Машориной. Историю центра и его приюта рассказала директор АНО Дарья Варламова. С первых дней активисты приюта не только спасают кошек, но и ведут образовательно-просветительскую работу с подрастающим поколением. Например, проводят в детских садах беседы о кошках, о зооволонтерстве, приютах, рассказывают, как можно помогать животным. Проводят дни открытых дверей – «Котовечера». Принимают гостей - учеников и педагогов из школ Гатчинского района на «уроках доброты».

В этом году центр «Альтера Вита» получил президентский грант на создание Вырицкого музея кошки.

- Музей расположен в помещении при входе в приют, которое мы выделили под лекторий и кинозал, - пояснила Дарья Варламова. - Уже есть договоренность с писателями, краеведами. Они будут делиться интересной информацией о животных. На этой же площадке будут проходить творческие занятия и киновечера – просмотры фильмов о животных на большом экране. На самом деле этим мы занимались и раньше. Просто разрозненно. Теперь решили все структурировать, систематизировать, выстроить программу и выделить в отдельное направление. Проект, поддержанный фондом президентских грантов, рассчитан на полгода. Но мы будем про-должать эту работу.

Музей кошки – одна из составляющих центра. Пока это небольшой уголок со шкафчиками, но там уже красуются винтажные вещи, вещи ручной работы, картины, подарки от профессионалов и любителей, сделанные руками и с душой. Вскоре он пополнится экспонатами ручной работы, которые ребята и взрослые будут делать на «кошачьих» мастер-классах. А посетив музей, можно пообщаться и с живыми «экспонатами».

Организаторы Музея кошки обращаются к жителям Гатчинского района с предложением делиться фигурками котиков, чтобы они не пылились на полках и в кладовках, а начали новую музейную жизнь. Также здесь ждут картины, панно, открытки, книги на кошачью тему.

Татьяна Можаева