Наступает пожароопасный сезон

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элементарные Правила пожарной безопасности в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):

— своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности;

— не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных участках, непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, хозяйственным постройкам; не разводите костров вблизи зданий и строений;

— не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травянистую растительность, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса; не разводите костров на полях;

— обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путем выкоса травы и вспашки;

— не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники;

— не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам;

— не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;

— не используйте противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;

Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите внимание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, внушайте им, что от их правильного поведения порой зависит их собственная жизнь.

В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб «112»!