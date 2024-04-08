Премия — ИТ-проекту из Ленобласти

«Сервис «Социальное питание» государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области» даёт возможность родителям школьников, которым предоставляется бесплатное питание в школе, заблаговременно выбирать блюда для питания своих детей. А школьные столовые могут заранее формировать меню, что позволяет рационально использовать продукты», — рассказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Проект реализуется комитетами цифрового развития и образования Ленобласти. Разработчиком ГИС «Современное образование Ленинградской области» является компания «Нетрика».

Награда присуждается проектам в области цифровых технологий, набравшим наибольшее число голосов участников премии и профессионального жюри. Побеждают проекты с обоснованной эффективностью и высокой социальной значимостью, реализованные на территории региона в 2023 г.