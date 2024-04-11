Хочу быть полезным даже в тылу

Уроженец Гатчины после срочной службы работал вальщиком леса. Спокойная, мирная жизнь, которой наш герой был полностью удовлетворён. Но всё изменилось с началом специальной военной операции. Глеб Фёдоров с первого дня СВО начал внимательно следить за сводками с фронта, мысленно пребывая с военнослужащими российской армии. Уже тогда у Глеба и его близких друзей появилась настоящая цель – присоединиться к защитникам родной страны.

– В первый раз в военкомате нам с ребятами сказали, что пока добровольцы не нужны – армия справляется. Мы не растерялись и оставили телефонные номера на пункте призыва. Через некоторое время получили звонок, после которого с товарищами оказались в зоне специальной военной операции. С этого момента я и мои братья (так Глеб называет друзей, которые вместе с ним ушли на фронт) стали причастны к судьбе России! – вспоминает герой.

В составе Комендантского взвода доброволец из Ленинградской области попал на одно из самых горячих направлений СВО лета 2022 года – Харьковское. В сентябре того же года под Купянском взвод Глеба оказался в окружении.

– Голоса противника были слышны совсем рядом, за забором. По нам без перерыва работали артиллерия, танки и снайперы. Однако жители города не уезжали, несмотря на ожесточённые бои. Больше всего мне запомнилась бабушка – жительница окружённого города, которая по-матерински звала нас сынками и просила не оставлять их украинским неонацистам. «Сынки, русские, такие молодые! Не оставляйте нас!». Помню до сих пор эти слова. Но приказ уходить был уже отдан. Наверное, отходить с позиций тяжелее, чем наступать, – говорит Глеб.

Для отвлечения внимания врага при отходе из города Глеб и его боевые товарищи взорвали грузовик, наполненный минами и вещами. В результате взрыва образовалось огненное облако, на которое слетелись все вражеские дроны. Это дало большое преимущество, и российские войска смогли выйти к своим. Военная смекалка и отвага комендантского взвода спасла жизни до батальона солдат. Вскоре Глеб Фёдоров был представлен к ордену Мужества Российской Федерации.

Конечно, несмотря на все ужасы войны, даже на фронте бывают позитивные моменты – признаётся ветеран СВО. Без позитива сложно поддерживать моральный дух армии – таковы правила жизни!

– Помню, под городом Изюмом с ребятами пошли проверять дома на наличие украинских боевиков. Но нашли там только в одном из заброшенных домов самовар и остатки консервированных помидоров. В этот момент начался артиллерийский огонь. Укрылись от обстрела. Нас поливают тридцатым калибром, а мы сидим в укрытии с самоваром и помидорами. Смех сослуживцев в тот момент сложно будет забыть, – улыбается Глеб Фёдоров.

Из-за тяжёлых ранений Глеб больше не сможет служить в рядах Вооруженных сил России, но оставаться в стороне тоже не собирается.

– После комиссования из армии я приобрёл навыки оператора БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Теперь если я не могу бегать, то могу летать! Также в ближайшее время буду обучать школьников и готовящихся к боевым действиям солдат управлению дронами. Хочу быть полезным Родине даже в тылу! – утверждает наш собеседник.

Глеб Фёдоров – настоящий пример для подрастающего поколения Российской Федерации. Простой, скромный парень из Ленинградской области, ставший защитником и отдавший здоровье за Родину. Такие, не похожие на киношных героев, к которым мы привыкли из телевизора – маленького роста и, на первый взгляд, обыкновенного телосложения – именно такие ребята стали опорой для родной страны, жертвуя жизнью и здоровьем. После победы над нацизмом на таких ребятах, как Глеб, будет закладываться фундамент новой, великой и могущественной России!

Материал подготовлен фондом «Ленинградский рубеж»