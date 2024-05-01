Кто в Гатчинском районе 2 мая останется без света

Продолжаем публикацию очерка Андрея Бурлакова об истории деревни Вопша. По сложившейся традиции в дореволюционный период многие селения под Гатчиной были одновременно населены финскими и русскими крестьянами. Так было и с деревней Большая Вопша, состоящей из двух частей (или, как тогда говорили – концов): русского и чухонского.