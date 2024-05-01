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Кто в Гатчинском районе 2 мая останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.05.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Александровка.

 

02.05.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны (с/з «Гатчинский» машинный двор, хранилища).

 

02.05.2024 с 09:00 до 17:30

Вырицкое поселение:

д. Новинка, ул. Большая.

 