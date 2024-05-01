Кто в Гатчинском районе 2 мая останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.05.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Александровка.
02.05.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны (с/з «Гатчинский» машинный двор, хранилища).
02.05.2024 с 09:00 до 17:30
Вырицкое поселение:
д. Новинка, ул. Большая.
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