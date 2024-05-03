Росгвардейцы присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии 79-й годовщины Дня Победы сотрудники городских и областных филиалов Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и заступили на дежурство со знаком Великой Победы на форменном обмундировании.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года, георгиевская лента стала частью ордена Славы: ею покрывали колодку этого почетного знака.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году, в год шестидесятилетия Победы, и ее основная цель – почтить память павших героев, отдавших собственные жизни за Родину и ее свободу, а также выразить уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. На сегодняшний день эта акция является одним из самых масштабных всенародных проектов нашей страны.

По сложившейся традиции в преддверии празднования Дня Победы росгвардейцы из 27 городских и областных филиалов вневедомственной охраны разместили на своей форме Георгиевскую ленту. Так представители ведомства обозначили свое участие в ежегодной акции, демонстрируя свое уважение к подвигу воинов, сражавшихся за Отечество и мирное небо над головой.

Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"