Берега Победы: память не знает границ

«Ленинградская панорама» побывала на концерте, отведала полевую кухню и поучаствовала в перекличке с жителями Эстонии, которые рьяно махали руками и кричали поздравления ленинградцам со своего берега. А всё потому, что людям нельзя запретить помнить о подвигах дедов и прадедов, которые боролись с фашизмом – порой ценой своей жизни.

День Победы нельзя запретить

Место для главного концерта в честь 79-й годовщины Великой Победы в Ленобласти выбрали знаковое – Ивангородскую крепость на границе с Эстонией. Граждан двух стран в этой точке разделяют лишь река Нарва да считаные десятки метров земли. В то же время россиян и эстонцев связывает нечто гораздо большее: общая память о Великой Отечественной войне, борьбе с нацизмом, подвигах предков… Неудивительно, что и в 2024 году вопреки всем политическим нюансам почтить память ветеранов пришли тысячи жителей Нарвы.

Ещё до начала митинга-концерта люди стали собираться и возле Ивангородской крепости, и на противоположном берегу. Сначала по чуть-чуть. Всё-таки нашим соседям было чего опасаться. В Эстонии 9 Мая отмечали «День Европы» (к слову, никакого ажиотажа у местных жителей это мероприятие не вызвало), не обошлось и без провокаций со стороны прибалтийского государства. Например, на стенах Нарвского замка накануне вывесили оскорбительные для России баннеры и целую гирлянду флагов Евросоюза. Ходили слухи о возможных задержаниях со стороны эстонской полиции...

Однако страхи не подтвердились. К началу концерта «Берега Победы» на набережной с эстонской стороны толпились сотни зрителей. Они поздравляли россиян, пели песни военных лет, салютовали ленинградцам. В какой-то момент пространство на тротуарах закончилось, и новоприбывшие занимали места на газонах, у стен исторических зданий…

— Мы уже второй год приходим сюда на 9 Мая. Очень грустно видеть ту русофобию, что творится в Эстонии. Однако далеко не все эстонцы поддерживают политику своего правительства, — делятся с нами Виктор и Наталья, семейная пара из Ивангорода. — У нас там живут родственники. Они хотят приехать, но не могут. Раньше постоянно ездили в гости друг к другу. Но мы знаем – сегодня многие жители Эстонии придут, чтобы отпраздновать День Победы даже под угрозой тюремного срока.

Действительно, на том берегу людям было запрещено использовать военную символику и форму, российский триколор и даже памятную георгиевскую ленточку. Но вопреки запретам все приветливо махали друг другу и кричали через всю реку: «С Днём Великой Победы».

— Я давно живу в Ивангороде. Отец мой участвовал в Великой Отечественной и Финской войне. Прихожу на праздник каждый год, теперь вот с внуком пришёл. То, что соседи наши — эстонцы — нас не поддерживают... грустно. Но это же не люди виноваты, это их так настраивают, — рассказал Николай Петрович, сын участника Великой Отечественной войны.

— Ежегодно хожу на праздник, а как иначе? День Победы! Родные у меня что в Ленинградской области, что в Эстонии. Очень мне жаль, что теперь не можем увидеться нормально, только вот с берега машем друг другу — и то хорошо, — вторит жительница Ивангорода Алевтина Егорова.

Музей под открытым небом

Антураж концерта «Берега Победы» был продуман до мелочей. Организаторы не только развернули сцену к Нарвскому замку, но и установили на берегу дополнительный экран, который с утра транслировал парад Победы на Красной площади, а потом показывал советские фильмы о войне. В процессе подготовки мероприятия пригодился опыт 2023 года, когда проект «Берега Победы» стал одним из самых обсуждаемых событий на постсоветском пространстве.

– Действительно, в прошлом году мероприятие вызвало огромный резонанс. Трансляция концерта получила 178 миллионов просмотров в Интернете. В этом году было принято решение продолжить эту традицию, и благодаря поддержке губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко концерт проводится во второй раз, – рассказала нам соорганизатор мероприятия, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова.

Самих жителей Ивангорода и гостей митинга-концерта ещё до начала торжества встречала выставка военной техники и полевая кухня. По сравнению с прошлым годом экспозиция значительно расширилась. Одним из главных её экспонатов вновь стал легендарный танк Т-34. Тот самый, что был восстановлен Ленинградской областью год назад – в прошлом мае из него даже сделали несколько показательных выстрелов в честь Дня Победы. Теперь к «тридцатьчетвёрке» присоединились две боевые машины СУ-100 – советской противотанковой самоходной артиллерийской установки. Знаменитые «истребители танков» вблизи смотрелись мощно: неудивительно, ведь многие из этих машин оставались в строю до начала 21 века!

Показали ленинградцам и знаменитую полуторку, и командирский автомобиль повышенной проходимости ГАЗ 67Б, и четыре артиллерийские пушки, включая зенитную установку 1939 года выпуска. Все желающие могли сесть внутрь, потрогать руками элементы управления – особенно активно этой возможностью пользовалась ребятня. Оценили гости праздника и традиционную полевую кухню с солдатской кашей.

— С самого утра готовим, времени нет даже передохнуть, — отшутился военнослужащий, передавая мне тарелку с едой. — Но мы несём службу с гордостью, ведь сегодня – великий праздник!

Праздник со слезами на глазах

В ожидании концерта у главной сцены собрались тысячи человек. Люди поздравляли друг друга, вспоминали своих ветеранов, кто-то даже захватил с собой узнаваемые транспаранты «Бессмертного полка». В какой-то момент перед стартом торжества над толпой неожиданно повисло молчание. Получилась импровизированная минута памяти, у ветеранов даже навернулись слёзы на глазах.

— Уважаемые друзья, Ивангород, с Днём Победы! Я знаю, что по ту сторону реки в Нарву приехал даже президент Эстонии. Давайте от души поздравим и его с Днём Великой Победы. Вне всяких сомнений он смотрит, слушает наш замечательный концерт, — бодро начал мероприятие ведущий Дмитрий Губерниев.

В течение нескольких часов перед зрителями выступали кубанский ансамбль «Криница», ВИА «Песняры», певец Сосо Павлиашвили, заслуженные коллективы из Ленинградской области. Передать словами почти невозможно, какое единение было между двумя городами по разные стороны границы. Особенно это было заметно на песне «Катюша», когда хор голосов ленинградцев звучал в унисон с голосами по ту сторону реки.

— Ветераны, дорогие ленинградцы, ивангородцы, нарвитяне, поздравляю всех с Великим праздником, с Днём Победы. В этот день мы вспоминаем, какую цену заплатил советский народ за Победу над «коричневой чумой». И как бы ни пытались переписать историю, мы все знаем, кто брал Берлин, устанавливал флаг над Рейхстагом и кому капитулировала фашистская Германия, — обратился к зрителям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Для нас 9 Мая — это возможность не только поздравить ветеранов и друг друга с Великой Победой. Но и шанс вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, кто погиб на полях сражений, умер в блокадном Ленинграде, был замучен в фашистских концлагерях. Мы должны помнить о них, чтобы эти страшные уроки истории не повторились!

В конце речи губернатор озвучил решение: сделать праздничный митинг-концерт в Ивангороде ежегодным. За два года мероприятие стало одним из символов того, что границы России нигде не заканчиваются. В подтверждение тому – голоса тысяч людей, подпевавших казацкому хору по обе стороны реки Нарвы – в честь подвига предков и мирного неба над головой.

Ксения Бондаренко

Фото автора, пресс-службы правительства ЛО