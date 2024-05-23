«Агитбригаду - в деревню!»

В этом году артисты агитбригады посетили деревни: Б.Ондрово, Ст.Низковицы, Фьюнатово и Вохоново. Учащиеся показали зарисовку современного урока истории, на котором учитель рассказывал им о маленьких героях времен Великой Отечественной войны. Отсюда и название представления «Юные герои той страны». После познавательного урока коллектив Сяськелевского ИДЦ и военнослужащие пели песни тех лет и заряжали наших зрителей праздничной атмосферой. Ни дождь, ни ветер, ни холод не стали препятствием в праздновании Великого дня нашей страны.

А 18 мая агитбригада успела заехать со своим победным выступлением к учащимся Войсковицкой школы №2. Мы благодарим всех, кто поддержал наших артистов!

Надеемся, что в дальнейшем агитбригада посетит еще немало деревень Сяськелевского поселения. С такой помощью и благодарными зрителями нам многое по плечу!

Н.Г. Кирилина