Кто в Гатчинском районе 24 мая останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.05.2024 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Грязно.
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Семрино линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Центральная, Средний пр., Малый пр.
24.05.2024 с 13:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское ш. Киевское, ул. Силиной, ул. Шипунова, школа, д/с.
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
ДНП Рыбицы. Опломбировка ПКУ
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
д. Шпаньково часть,
д. Новая,
д. Малые Борницы,
д. Дубицы,
д. Таровицы,
д. Луйсковицы.
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой.
п. Карташевская ул. Руновская, ул. Железнодорожная, ул. Стрелкина, Новый пр.
24.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево ш. Черемыкинское, расчистка от ДКР
24.05.2024 с 10:00 до 17:00 в указанный период на 2-3 часа
Пудомягское СП:
д. Антелево,
д. Покровская.