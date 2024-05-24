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Кто в Гатчинском районе 24 мая останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.05.2024 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.       

 

24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Грязно.             

 

24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Семрино линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  ул. Школьная,  ул. Лесная,  ул. Новая, ул. Центральная,  Средний пр., Малый пр.

 

24.05.2024 с 13:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское ш. Киевское, ул. Силиной, ул. Шипунова, школа, д/с.     

 

24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

ДНП Рыбицы. Опломбировка ПКУ

 

24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино,

д. Шпаньково часть,

д. Новая,     

д. Малые Борницы,

д. Дубицы,

д. Таровицы,

д. Луйсковицы.

 

24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.               

п. Карташевская ул. Руновская, ул. Железнодорожная, ул. Стрелкина, Новый пр.         


24.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево ш. Черемыкинское, расчистка от ДКР

 

24.05.2024 с 10:00 до 17:00 в указанный период на 2-3 часа

Пудомягское СП:

д. Антелево, 

д. Покровская.