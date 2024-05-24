В докладе Президенту рабочая группа по СВО представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», — поделился Андрей Турчак.

Рабочая группа выступила с инициативой освободить участников СВО от выплаты процентов по ипотечным займам. В настоящее время заморозка процентной ставки на период кредитных каникул распространяется на все виды кредитов, кроме жилищных. Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. На заключение Правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы.

Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», сенатор РФ Сергей Перминов прокомментировал: «То, что доклады Рабочей группы по вопросам СВО включают предложения по самым разным направлениям обеспечения гарантий, статуса, помощи нашим ребятам-бойцам и членам их семей, указывает на то широчайшее многообразие жизненных ситуаций, которые подвергаются анализу в процессе ее работы. И к каждому аспекту подход — внимательный, вдумчивый, всеобъемлющий».

Кроме того, рабочая группа намерена изменить правила получения российского гражданства для иностранцев, которые участвовали в боевых действиях и были награждены государственными наградами России (сейчас это возможно только по ходатайству органов власти).

«Невозможно загодя предусмотреть все, но нужно делать все, чтобы при возникновении каких-то затруднений или коллизий обеспечивать своевременную поддержку их разрешения. И стремиться упреждать логику событий, чтобы минимизировать потери времени, очереди, давать четкие и действенные алгоритмы, закрывать правовые пробелы или возникающие в практике вопросы. Расширение льгот, установление режимов благоприятствования в кредитных учреждениях, обеспечение гарантий ополченцам ЛДНР наряду с другими участниками СВО, содействие урегулированию статусов, — этого требует социальная справедливость. Каждый такой шаг важен и необходим, чтобы наши ребята были уверены в будущем, чтобы эти вопросы находили решения», — подчеркнул Сергей Перминов.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициированы и уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО; сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.