В докладе Президенту рабочая группа по СВО представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей
Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту, где предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», — поделился Андрей Турчак.
Рабочая группа выступила с инициативой освободить участников СВО от выплаты процентов по ипотечным займам. В настоящее время заморозка процентной ставки на период кредитных каникул распространяется на все виды кредитов, кроме жилищных. Ветеранов боевых действий из числа участников СВО предлагается освободить от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. На заключение Правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы.
Замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», сенатор РФ Сергей Перминов прокомментировал: «То, что доклады Рабочей группы по вопросам СВО включают предложения по самым разным направлениям обеспечения гарантий, статуса, помощи нашим ребятам-бойцам и членам их семей, указывает на то широчайшее многообразие жизненных ситуаций, которые подвергаются анализу в процессе ее работы. И к каждому аспекту подход — внимательный, вдумчивый, всеобъемлющий».
Кроме того, рабочая группа намерена изменить правила получения российского гражданства для иностранцев, которые участвовали в боевых действиях и были награждены государственными наградами России (сейчас это возможно только по ходатайству органов власти).
«Невозможно загодя предусмотреть все, но нужно делать все, чтобы при возникновении каких-то затруднений или коллизий обеспечивать своевременную поддержку их разрешения. И стремиться упреждать логику событий, чтобы минимизировать потери времени, очереди, давать четкие и действенные алгоритмы, закрывать правовые пробелы или возникающие в практике вопросы. Расширение льгот, установление режимов благоприятствования в кредитных учреждениях, обеспечение гарантий ополченцам ЛДНР наряду с другими участниками СВО, содействие урегулированию статусов, — этого требует социальная справедливость. Каждый такой шаг важен и необходим, чтобы наши ребята были уверены в будущем, чтобы эти вопросы находили решения», — подчеркнул Сергей Перминов.
Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициированы и уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО; сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.