Веселый, мудрый Акатуй

Открытие народных гуляний во Всеволожске сопровождалось большим хороводом: взявшись за руки, представители национальных общин, гости и жители района встали в большой круг. Постепенно участники фестиваля в нарядных национальных костюмах образовали единый хор, который исполнил гимн чувашского народа «Алран кайми аки-сухи...». Колорита празднику добавили национальные песни, которыми чувашские вокально-инструментальные ансамбли сопровождали весь Акатуй.

– Этот прекрасный чувашский праздник знаменует окончание весенних полевых работ. Древний гимн Акатуя – «Сев и пашня – вековечное дело наше» как нельзя лучше отражает состояние души всех причастных к земледельческому труду, –отметила в приветствии председатель комитета по МСУ Лира Бурак.

Исторически чуваши много трудились на земле, знали толк в сборе урожая. Народная память сохранила этот уклад жизни в виде традиционных обрядов и празднеств. И сегодня, когда многие представители чувашского народа стали городскими жителями – врачами, инженерами, артистами, – Акатуй помогает им не отрываться от своих корней.

– Наш народ гордится своими героями, учеными и знаменитыми людьми. Не секрет, что путь в космос Андрияна Николаева начинался в Чувашии. Паренёк из села Шоршелы сумел покорить Вселенную, – отметил председатель совета Чувашского культурного общества Валериан Гаврилов. – А ещё мы гордимся тем, что чуваши всегда дружно жили со всеми национальностями и уважали старшего брата – великий русский народ,

Как отметил наш собеседник, в России чуваши занимают пятое место по численности населения. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает около 15 тысяч представителей этого народа. Некоторые из них не знают родного языка, но всё равно приходят на праздник, чтобы услышать чувашские мелодии, прикоснуться к культуре предков, услышать лекцию о традициях Акатуя…

– Этот праздник имеет тысячелетнюю историю. Когда солнце стояло в зените, древние чуваши кланялись ему и просили хорошего урожая. Прежде чем взяться за соху, землепашцы приглашали соседей и устраивали пир горой. После застолья хозяева и гости выходили в поле и «угощали» духов земли хлебом, сыром и пивом, – рассказал собравшимся старейшина чувашского землячества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Антон Салмин. – После весенней пахоты отмечали торжественную часть – все от мала до велика стекались на луг, где мужчины показывали молодецкую удаль. Сегодня Акатуй обеспечивает преемственность традиций, молодое поколение через эти праздники узнаёт и сохраняет свою древнюю культуру.

Не обошлось без молодецкой удали и на этот раз. Желающие могли принять участие в таких спортивных играх, как прыжки в мешке, командные соревнования с яйцом на ложке, чистка картошки на время. Ну а любителей искусства ждал многочасовой концерт народных коллективов Ленобласти.

– Мы очень рады, что нас пригласили принять участие в концертной программе, – говорят музыканты Аскаралы Кочкорбаев и Шаразат Намаз кызы из киргизской национальной диаспоры. – Перед тем как приехать на мероприятие, мы посвятили многие часы изучению традиций Акатуя. Оказывается, это такой же важный праздник, как Сабантуй для татар. Так мы узнали больше о своих соседях и земляках.

В этом году «Акатуй» был посвящен участникам Специальной военной операции. В рамках мероприятия прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Героями своими гордимся». Здесь же прошли состязания по гиревому спорту на призы старшего сержанта Геннадия Дмитриева, который сейчас находится на СВО.

Анна КАРПОВА

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