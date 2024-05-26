Через спорт и фестивали — к верному выбору

До 26 июня в области пройдёт целая череда профилактических, спортивных, культурных мероприятий: соревнования «Я выбираю спорт», конкурсы рисунков, плакатов, электронная книжная выставка «Здоровый образ жизни с книгой», кинолекторий «Наркотики. Секреты манипуляции», межрегиональный форум «Вопросы патриотического воспитания и безопасности», акция «Мы против наркотиков». Всего — более 160 мероприятий.

В Комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области отметили, что мероприятия направлены, прежде всего, на формирование среди жителей, в первую очередь — среди молодежи, антинаркотического мировоззрения, развитие массового спорта, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Также в рамках месячника будут работать «Телефоны доверия» территориальных органов МВД России на районном уровне Ленинградской области.