Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая

Почётный мастер спорта СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года в Риме, многократный чемпион СССР и Европы, двукратный победитель английской Королевской регаты Юрий Кузьмич Бачуров и в свои 90 с хвостиком значительную часть времени уделяет общественной деятельности - развивает спорт в посёлке Сиверский Гатчинского района, занимается с местными детишками, ходит с ними в походы, приучает к спорту и передаёт свой богатый житейский опыт. Иные уже в 65-70 считают себя глубокими стариками, грустно сидят у телевизоров, а Юрия Кузьмича застать дома весьма непросто.