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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.05.2024 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево,

д. Вытти,

д. Большое Ондрово,

д. Реболово.

 

27.05.2024 с 09:30 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Новый Учхоз,

д. Войсковицы.     

 

27.05.2024 с 09:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, (промзона ТП-1282, ТП-1295).    

 

27.05.2024 с 10:00 до 18:00

Таицкое ГП:

гп. Тайцы,

п. Санаторий имени Свердлова,

д. Александровка,

КП «Орловские ключи», массив Восточный.

 

27.05.2024 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

д. Чикино,

д. Ляды,

днп «Чикино».               

 

27.05.2024 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

тер. СНТ «Строганово», массива Строганово.

 

27.05.2024 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Березнево.

 

27.05.2024 с 09:00 до 18:00

Сусанинское СП:

п. Семрино: линия 1-я ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая; линия 2-я; линия 3-я Средний просп. Малый просп., ул. Центральная; линия 4-я; линия 6-я; линия 7-я; линия 8-я; линия 9-я; линия 10-я.    

  

28.05.2024 с 10:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская,

д. Марьино,

СНТ «Славяночка - 3»,

КП «Графская Славянка»

КП «Павловский посад»,

КП «Павловская слобода»,

КП «Павловские дачи» массив Дачный – 1.