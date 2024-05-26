Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
27.05.2024 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Вытти,
д. Большое Ондрово,
д. Реболово.
27.05.2024 с 09:30 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Новый Учхоз,
д. Войсковицы.
27.05.2024 с 09:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет, (промзона ТП-1282, ТП-1295).
27.05.2024 с 10:00 до 18:00
Таицкое ГП:
гп. Тайцы,
п. Санаторий имени Свердлова,
д. Александровка,
КП «Орловские ключи», массив Восточный.
27.05.2024 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
д. Чикино,
д. Ляды,
днп «Чикино».
27.05.2024 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
тер. СНТ «Строганово», массива Строганово.
Елизаветинское СП:
д. Березнево.
27.05.2024 с 09:00 до 18:00
Сусанинское СП:
п. Семрино: линия 1-я ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Новая; линия 2-я; линия 3-я Средний просп. Малый просп., ул. Центральная; линия 4-я; линия 6-я; линия 7-я; линия 8-я; линия 9-я; линия 10-я.
28.05.2024 с 10:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская,
д. Марьино,
СНТ «Славяночка - 3»,
КП «Графская Славянка»
КП «Павловский посад»,
КП «Павловская слобода»,
КП «Павловские дачи» массив Дачный – 1.