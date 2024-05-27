Семьям героев СВО — внимание и поддержка

«От лица главы региона Александра Дрозденко выражаю соболезнования всем семьям погибших! Правительство Ленинградской области оказывает всестороннюю помощь и поддержку семьям, чьи мужья, сыновья и отцы героически погибли, исполняя свой долг во время специальной военной операции», — отметил участвовавший в церемонии вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Представительства Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве РФ Николай Циганов.

Церемония вручения автомобилей состоялась на XVIII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в рамках благотворительной программы «Мы помним».

Спортивные соревнования ежегодно проводятся Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Национальным Союзом Ветеранов Дзюдо при поддержке Департамента спорта города Москвы.