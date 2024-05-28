В жизни главное – семья
Проект «Семья: команда заботы» – приоритетный для нашей редакции в нынешнем году. Ничего удивительного в этом нет: Год семьи, объявленный президентом, побуждает нас всех обратить внимание на основу основ, на то, что является главной составляющей нашей жизни.
Вечные ценности
Задумывая этот проект, журналистский коллектив «Выборга» поставил перед собой две важнейшие задачи: рассказать о мерах поддержки государства семьям, в особенности молодым, и показать, что дом, дети, родители, бабушки и дедушки – наша подлинная незаменимая ценность.
Читатели наверняка заметили, что на наших страницах появились новые рубрики: «Школа приемных родителей», «Семейный круг», «Династии». Будут и новые рубрики, и новые публикации, тем более что нашу инициативу поддержал областной комитет по печати – надеемся, что они будут интересны и полезны как молодым семьям, так и представителям разных поколений. Хотелось бы, чтобы и вы, дорогие читатели, поделились с нами своими размышлениями на этот счет, рассказали о своих семьях, своих традициях.
О поддержке поподробнее, пожалуйста!
О чем же мы хотим рассказать в рамках проекта «Семья: команда заботы»? Напомним, что, открывая Всероссийский семейный форум, Владимир Путин подчеркнул: главной целью семьи является рождение детей. Многодетных семей в стране становится все больше, и это радует. Относительно недавно был издан указ «О мерах государственной поддержки многодетных семей», согласно которому таковой считается семья, в которой трое и более детей. Решение о едином статусе многодетной семьи важно в первую очередь для обеспечения мер социальной помощи этим семьям. Поддержка государства становится все более масштабной: льготы и выплаты, семейные МФЦ – мы привлекаем и будем привлекать специалистов для разъяснения и консультаций о материнском капитале, в том числе региональном, об областном земельном сертификате и о сертификате для молодоженов, постараемся снабдить вас всей необходимой информацией.
От деда к внуку
Президент обратил внимание на то, что наша культура, самобытность и национальный характер уходят корнями в семью. Она учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе профессиональный опыт. Ребенок, используя пример своих родителей, приобретает опыт заботы о близких людях. В последние годы наблюдается рост интереса к своей родословной. Ее изучают, рассказывают детям о судьбах дедов и прадедов. Все это помогает ребенку ощутить себя частицей своего рода, отечества, наследником и продолжателем традиций – не с этого ли и начинается патриотизм? Продолжение рода означает продолжение нашего народа, а значит, и нашей многовековой истории.
Есть еще один важный аспект, на который обратил внимание глава государства: семья вновь обретает высокий авторитет в нашем обществе. По мнению социологов, человеку необходимо, чтобы он дорожил чем-то больше, чем собой, только тогда он не вырастет эгоистом. И здесь роль семьи трудно переоценить. Впрочем, она не только учит и воспитывает, но и передает профессиональный опыт. В нашем районе есть замечательные трудовые и творческие династии, их представители трудятся на судостроительном заводе и в локомотивном депо, в крестьянских и фермерских хозяйствах, в медицине и в образовании, в учреждениях культуры. Есть они среди военных и священнослужителей. Мы обязательно будем рассказывать об этих семьях – люди, которые остаются верны своему делу, которые гордятся своей работой и стали примером для детей и внуков, заслуживают уважения и внимания.
Все начинается с детства
Дети – особое место в нашем проекте. Губернатор Ленинградской области подчеркивает: нас должна объединить забота обо всех, кто в ней нуждается – о детях, стариках, ветеранах СВО, о тех, кто лишен материнского тепла. Думается, неслучайно Александр Дрозденко поставил детей в этом списке на первое место: они – наше будущее, недаром говорят, что все мы родом из детства. Будем надеяться, что наши публикации, посвященные обретению семьи детьми, оставшимися без родителей, станут пусть маленьким, но полезным шагом в этом направлении. Очень хочется, чтобы День защиты детей, который отмечается 1 июня, стал не только праздником с концертами и подарками воспитанникам детских домов, но и поводом для серьезного разговора о правах детей, об их действенной защите.
Счастья вам, молодожены!
В Год семьи в Ленинградской области осуществляются не только новые меры социальной поддержки, но и новые инициативы. В связи с этим замечательная новость: наши земляки Владислав и Юлия стали мужем и женой на Всероссийском свадебном фестивале, который состоялся на выставке «Россия» в Москве. Молодожены приняли участие в торжественном шествии и получили символическую частицу семейного очага «Сердце России», который был зажжен в честь старта Года семьи.
– В Год семьи и свадьбы в регионе должны быть особенными, – говорит начальник областного управления записи актов гражданского состояния Ольга Куликова, имея в виду в первую очередь выездные регистрации браков в исторических уникальных центрах региона. Наш город здесь явно впереди: у нас таких центров немало – и парк Монрепо, и Выборгский замок – торжества, знаменующие начало семейной жизни здесь, запомнятся надолго. Начало положено.
Впрочем, интересного в Год семьи в Ленинградской области будет еще немало: и фестивали, и конкурсы, и соревнования. Можно, к примеру, принять участие в фотоконкурсе «Семья 47 на каникулах», «Вместе с мамой» или «Наши семейные традиции».
Жили были…
В середине мая в Николаевском дворце Петербурга состоялось расширенное заседание Общественной палаты Ленинградской области, в котором приняли участие и представители нашей редакции. На встрече за круглым столом обсуждались проблемы демографии и семьи, состоящей из нескольких поколений. Именно такая семья, в которой жили вместе дедушки, бабушки, дети и внуки, когда-то считалась традиционной на Руси. С тех пор, конечно, многое изменилось, в том числе и условия жизни, и практики, но хотелось бы сохранить традицию, когда вся родня дружно собирается за семейным столом. Когда подрастающее поколение знает своих предков хотя бы до четвертого колена и не забывает поздравить бабушку с именинами. Когда в доме бережно хранится семейный альбом и известны имена даже далеких тетушек, а новорожденных называют в честь дедов и прадедов. Ведь это и есть наша история.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
Фото: Выборжцы Владислав и Юлия поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.
фото: группа ВК «Администрация Ленинградской области»