В жизни главное – семья

Вечные ценности

Задумывая этот проект, журналистский коллектив «Выборга» поставил перед собой две важнейшие задачи: рассказать о мерах поддержки государства семьям, в особенности молодым, и показать, что дом, дети, родители, бабушки и дедушки – наша подлинная незаменимая ценность.

Читатели наверняка заметили, что на наших страницах появились новые рубрики: «Школа приемных родителей», «Семейный круг», «Династии». Будут и новые рубрики, и новые публикации, тем более что нашу инициативу поддержал областной комитет по печати – надеемся, что они будут интересны и полезны как молодым семьям, так и представителям разных поколений. Хотелось бы, чтобы и вы, дорогие читатели, поделились с нами своими размышлениями на этот счет, рассказали о своих семьях, своих традициях.

О поддержке поподробнее, пожалуйста!

О чем же мы хотим рассказать в рамках проекта «Семья: команда заботы»? Напомним, что, открывая Всероссийский семейный форум, Владимир Путин подчеркнул: главной целью семьи является рождение детей. Многодетных семей в стране становится все больше, и это радует. Относительно недавно был издан указ «О мерах государственной поддержки многодетных семей», согласно которому таковой считается семья, в которой трое и более детей. Решение о едином статусе многодетной семьи важно в первую очередь для обеспечения мер социальной помощи этим семьям. Поддержка государства становится все более масштабной: льготы и выплаты, семейные МФЦ – мы привлекаем и будем привлекать специалистов для разъяснения и консультаций о материнском капитале, в том числе региональном, об областном земельном сертификате и о сертификате для молодоженов, постараемся снабдить вас всей необходимой информацией.

От деда к внуку

Президент обратил внимание на то, что наша культура, самобытность и национальный характер уходят корнями в семью. Она учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе профессиональный опыт. Ребенок, используя пример своих родителей, приобретает опыт заботы о близких людях. В последние годы наблюдается рост интереса к своей родословной. Ее изучают, рассказывают детям о судьбах дедов и прадедов. Все это помогает ребенку ощутить себя частицей своего рода, отечества, наследником и продолжателем традиций – не с этого ли и начинается патриотизм? Продолжение рода означает продолжение нашего народа, а значит, и нашей многовековой истории.

Есть еще один важный аспект, на который обратил внимание глава государства: семья вновь обретает высокий авторитет в нашем обществе. По мнению социологов, человеку необходимо, чтобы он дорожил чем-то больше, чем собой, только тогда он не вырастет эгоистом. И здесь роль семьи трудно переоценить. Впрочем, она не только учит и воспитывает, но и передает профессиональный опыт. В нашем районе есть замечательные трудовые и творческие династии, их представители трудятся на судостроительном заводе и в локомотивном депо, в крестьянских и фермерских хозяйствах, в медицине и в образовании, в учреждениях культуры. Есть они среди военных и священнослужителей. Мы обязательно будем рассказывать об этих семьях – люди, которые остаются верны своему делу, которые гордятся своей работой и стали примером для детей и внуков, заслуживают уважения и внимания.

Все начинается с детства

Дети – особое место в нашем проекте. Губернатор Ленинградской области подчеркивает: нас должна объединить забота обо всех, кто в ней нуждается – о детях, стариках, ветеранах СВО, о тех, кто лишен материнского тепла. Думается, неслучайно Александр Дрозденко поставил детей в этом списке на первое место: они – наше будущее, недаром говорят, что все мы родом из детства. Будем надеяться, что наши публикации, посвященные обретению семьи детьми, оставшимися без родителей, станут пусть маленьким, но полезным шагом в этом направлении. Очень хочется, чтобы День защиты детей, который отмечается 1 июня, стал не только праздником с концертами и подарками воспитанникам детских домов, но и поводом для серьезного разговора о правах детей, об их действенной защите.

Счастья вам, молодожены!

В Год семьи в Ленинградской области осуществляются не только новые меры социальной поддержки, но и новые инициативы. В связи с этим замечательная новость: наши земляки Владислав и Юлия стали мужем и женой на Всероссийском свадебном фестивале, который состоялся на выставке «Россия» в Москве. Молодожены приняли участие в торжественном шествии и получили символическую частицу семейного очага «Сердце России», который был зажжен в честь старта Года семьи.

– В Год семьи и свадьбы в регионе должны быть особенными, – говорит начальник областного управления записи актов гражданского состояния Ольга Куликова, имея в виду в первую очередь выездные регистрации браков в исторических уникальных центрах региона. Наш город здесь явно впереди: у нас таких центров немало – и парк Монрепо, и Выборгский замок – торжества, знаменующие начало семейной жизни здесь, запомнятся надолго. Начало положено.

Впрочем, интересного в Год семьи в Ленинградской области будет еще немало: и фестивали, и конкурсы, и соревнования. Можно, к примеру, принять участие в фотоконкурсе «Семья 47 на каникулах», «Вместе с мамой» или «Наши семейные традиции».

Жили ­были…

В середине мая в Николаевском дворце Петербурга состоялось расширенное заседание Общественной палаты Ленинградской области, в котором приняли участие и представители нашей редакции. На встрече за круглым столом обсуждались проблемы демографии и семьи, состоящей из нескольких поколений. Именно такая семья, в которой жили вместе дедушки, бабушки, дети и внуки, когда-то считалась традиционной на Руси. С тех пор, конечно, многое изменилось, в том числе и условия жизни, и практики, но хотелось бы сохранить традицию, когда вся родня дружно собирается за семейным столом. Когда подрастающее поколение знает своих предков хотя бы до четвертого колена и не забывает поздравить бабушку с именинами. Когда в доме бережно хранится семейный альбом и известны имена даже далеких тетушек, а новорожденных называют в честь дедов и прадедов. Ведь это и есть наша история.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото: Выборжцы Владислав и Юлия поженились на Всероссийском свадебном фестивале в Москве.

фото: группа ВК «Администрация Ленинградской области»