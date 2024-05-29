Жительница поселка Сиверский пожаловалась губернатору
Жительница поселка Сиверский обратилась на прямую линию губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. По словам заявительницы на берегу реки Оредеж в районе ул. Красной образовалась стихийная свалка мусора, кроме того, на этом участке имеются фундаменты разрушенных построек, представляющие опасность для жителей и гостей.
Обращение к губернатору сразу было поставлено на особый контроль. Состоялась рабочая поездка заместителя главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольги Мясниковой и заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Александра Супренка в посёлок Сиверский. И если с мусором вопрос уже решён, то с фундаментом на данный момент он остаётся открытым. Дело в том, что территория не принадлежит муниципалитету, соответственно, проводить там какие-либо работы администрация поселения не имеет возможности.
В настоящее время инициирован процесс признания данного участка бесхозным, далее последует судебная процедура его передачи в муниципальную собственность. Тем не менее, глава администрации поселения Дмитрий Румянцев обещал срезать арматуру, торчащую из кирпичной кладки, чтобы исключить возможные травмы жителей.
По информации пресс-службы администрации Гатчинского района