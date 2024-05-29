Жительница поселка Сиверский пожаловалась губернатору

Обращение к губернатору сразу было поставлено на особый контроль. Состоялась рабочая поездка заместителя главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольги Мясниковой и заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Александра Супренка в посёлок Сиверский. И если с мусором вопрос уже решён, то с фундаментом на данный момент он остаётся открытым. Дело в том, что территория не принадлежит муниципалитету, соответственно, проводить там какие-либо работы администрация поселения не имеет возможности.

В настоящее время инициирован процесс признания данного участка бесхозным, далее последует судебная процедура его передачи в муниципальную собственность. Тем не менее, глава администрации поселения Дмитрий Румянцев обещал срезать арматуру, торчащую из кирпичной кладки, чтобы исключить возможные травмы жителей.

По информации пресс-службы администрации Гатчинского района