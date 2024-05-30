Гатчинские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Для проведения единого государственного экзамена по русскому языку задействовано 5 пунктов приема экзаменов, 1 пункт приема экзаменов на дому. Мониторинг хода ЕГЭ осуществляют 27 общественных наблюдателей.

Результаты участники экзамена получат не позднее 14 июня.

Своими впечатлениями о ЕГЭ по русскому языку поделился выпускник Гатчинской школы № 1 Даниил: «Я сдавал ЕГЭ в ППЭ 17. Организаторы создали абсолютно спокойную атмосферу. Задания достаточно решаемые, все было понятно. Сочинение писал на тему: «Что такое счастье?» Написал необходимое количество слов. Достаточно легко подобрал аргументы из текста. Думаю, что успешно. Для себя я понял, что главное –

не сдаваться, все решать до самого конца, даже если задания сложные».

Александр из Сиверской гимназии был не настолько оптимистичным: «Сегодня я писал свой первый экзамен в формате ЕГЭ. Волнение, конечно, присутствовало. Организация экзамена порадовала. Все быстро, четко. Сотрудники на ППЭ были вежливы. Условия проведения устроили. Ничего не мешало сдаче экзамена. Вариант КИМа лично меня не устроил. Мне он показался довольно сложным».

Основной период ЕГЭ в 2024 году проходит с 23 мая по 21 июня, дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов – 4 и 5 июля.

Фото: комитет образования Ленобласти