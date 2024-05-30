Загляните в семейный альбом

Из глубины веков

Дворянская семья Термен имеет давнюю историю, задокументированную в родовой книге еще в 1525 году. Первая запись гласит, что именно тогда во Франции появился на свет Шапаз-Пьер, который в двадцатилетнем возрасте покинул страну.

Термены разъехались из Франции кто в Швейцарию, кто в Бельгию и в Германию. Впоследствии часть из них перебралась в Америку, а часть обосновалась в Санкт-Петербурге, и это было 1793 году. На Смоленском лютеранском кладбище похоронен доктор Эмиль Федорович Термен, внук которого Лев родился в 1896 году.

Дворянин, обрусевший потомок французских и немецких аристократов Лев Термен с юных лет проявил способности к музыке, физике и технике. После окончания гимназии, он получил консерваторское образование по классу виолончели и физико-математическое – в университете. Во время Первой мировой войны Термен работал в Царском Селе, был военным радиоинженером, а после войны попал в лабораторию Абрама Иоффе, где начал изучать электрические свойства газов. Именно там в 1919 году он создал прототип нового музыкального инструмента, который журналисты позже окрестили терменвоксом (от латинского vox — голос).

Термен говорил, что исполнитель должен управлять звуками, а не добывать их.

Принято считать, что уже по тому, как человек подходит к музыкальному инструменту и пробует играть, можно многое узнать о нем. Можно, к примеру, определить его темперамент, понять, импульсивен он или спокоен. В овладении терменвоксом есть свои сложности, достаточно сказать, что здесь звучит… электричество. Некоторые говорят, что это не академическая музыка. А тогда, в начале 20-го века, современники воспринимали новинку иначе. Одни слушатели — в лучших традициях Серебряного века — приходили в мистический восторг и восхищались невиданной доселе свободой исполнителя. Рерих называл новое изобретение «музыкой небесных сфер», а Мандельштам говорил, что звук терменвокса столь же естественен, как растущий цветок. Во-вторых, детище Термена воспринималось как инструмент для классической музыки: о нём лестно отзывались Шостакович и Рахманинов, а один из концертов Льва Сергеевича Термена проходил в зале Парижской оперы.

Музыка сфер

Представитель этой семьи Петр ТЕРМЕН сегодня считается лучшим исполнителем на инструменте, изобретенном когда-то его прадедом. Бабушка Наталья Львовна ТЕРМЕН – председатель Петербургского общества терменвокса и куратор одноименной школы тоже замечательно владеет терменвоксом.

Недавно Петр Термен побывал в Выборге – перед концертом мы и встретились, и разговорились:

– У нас музыкальная семья, и традиции передаются из поколения в поколение. Моя тетя, композитор Ольга Термен, писала музыку для этого инструмента. Мы с ней часто импровизировали, музыка окружала меня с детства. Это семейная история, это династия, и для меня ценно и важно, что линия, идущая от Льва Термена, не прерывается. Для терменвокса, как для любого другого инструмента, есть понятие аутентичности – аутентичности звука, определенного подхода к инструменту, который мы стараемся сохранить и передать тем людям, которые приходят к нам учиться.

Правнук великого изобретателя не только концертирует, но преподает в организованной им Школе терменвокса, исследует историю создания инструмента, читает лекции на эту тему. А началось это увлечением 14 лет назад – именно тогда в руки Петра впервые попал фамильный инструмент – до этого он писал стихи и мечтал заниматься литературой.

– Конечно, это у нас семейное: с бабушкой мы выступаем на концертах в Петербурге и в других городах. Моя мама, Мария ТЕРМЕН, занимается исследованиями семейного древа. Прадед ушел из жизни в 1993-м, через два года после моего рождения. Рассказывают, что Лев Сергеевич активно со мной общался, это видно в том числе и по семейным фотографиям. Возможно, поэтому я и занимаюсь терменвоксом…

Связь времен

В отличие от Петра, который в Выборге впервые, органистка Юлия ЛОТОВА частый гость собора Святых Петра и Павла. Как же родилась идея совместных с исполнителем на терменвоксе выступлений?

– Мы познакомились, когда я работала в музее музыки. Я вела программу с органом, а Петр очень увлекательно и образно рассказывал о терменвоксе. А потом этот молодой человек очень интеллигентного вида подошел ко мне и предложил вместе сыграть «Аве Мария» Каччини. Мы экспромтом сыграли, и я была потрясена тем, как органично сочетаются эти два инструмента!

Представьте себе: один электронный, молодой инструмент которому всего-то сто лет, а первое упоминание о другом относится к третьему веку до Рождества Христова! И вместе с тем, когда мы играем вместе, возникает ни с чем не сравнимое ощущение восторга…

Юлия живет в Москве, а Петр в Петербурге, но это не мешает им концертировать вместе. Первый их концерт состоялся в камерном зале церкви св. Михаила на Васильевском острове. Выступали в Томске, в Челябинске…

Если вспомнить историю семьи Термен, то можно проследить какие-то параллели, связывающие Юлию и Петра. Его прадед в свое время был связан с Московским университетом, где Юлия сегодня ведет органный класс. Кроме того, при Доме культуры, где работает органистка, был когда-то кружок терменвокса, который вел Лев Сергеевич, и старые профессора и поныне помнят его и его концерты. В апреле прошлого года Петр в зале МГУ с большим успехом отыграл концерт, посвященный Дню космонавтики. Проректор рассказал Петру, что слышал игру его прадеда, когда только начинал работать в университете.

Вот такая замечательная семья – со своими традициями, увлечениями, со своей большой и интересной историей…

Ольга НАБАТОВА

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области