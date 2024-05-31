Автопробег из Гатчины завершился в Енакиево открытием памятника «Детям - жертвам войны на Донбассе»

Скульптура «Детям-жертвам войны на Донбассе» была создана при участии «Застройщика жилого комплекса Новокасимово», по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и при посильном участии Ленинградского отделения партии, памятник призван не только увековечить память о тех детях, чьи жизни оборвались, но и стать символом надежды на лучшее будущее. Скульптуру установили возле здания Центра детского и юношеского творчества.

«Это творение воплощает в себе суть безвинности, стойкости и трагичности. Дети – самая уязвимая и беззащитная часть нашего общества, и они принимают на себя жестокости войны. Их настоящее разрушено, будущее неясно. С помощью искусства мы хотим, чтобы этих детей услышали и запомнили», — рассказал автор памятника, выпускник Российской академии художеств им. Репина, скульптор Сурен Харазян.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Вице-губернатор Ленобласти Анна Данилюк, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов, а также другие члены Партии.

Вместе с собой команда 47-го региона привезла подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей муниципальному бюджетному учреждению «Детский социальный центр - Рябинка». Посещение детских домов происходило на протяжении всего маршрута.

Представители партии посетили «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в Ржеве, там же возложили цветы у Ржевского мемориала Советскому солдату, побывали у монумента «Родина-мать зовет!» и посетили «Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В Ростовской области военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» и скульптурную композицию «Невернувшимся с войны» (народное название «Журавли»), а также посетили «ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям №1».

От РИК ребятам были вручены памятные подарки. Главное для воспитанников таких детских центров не только образование и контроль, но и настоящее искреннее внимание и забота со стороны взрослых.

Также 500 килограммов сухого корма для животных передали совместно с Управлением ветеринарии Партия «Единая Россия» Ленинградской области в приюты города Енакиево в ДНР. Целью проекта является воспитание ответственного гуманного отношения к животным.

Памятник, который открыли в Енакиево, накануне Дня защиты детей с символичным названием. Скульптура «Детям-жертвам войны на Донбассе» призвана напоминать, что дети - самая беззащитная часть нашего общества, и мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы дети никогда не видели ужасов войны, поэтому представители партии «Единая Россия» 47-го региона отправились в Енакиево, чтобы оказать гуманитарную помощь нуждающимся.

Отметим, что такой автопробег был организован впервые, но после успешной реализации планируется стать ежегодным.