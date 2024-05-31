У ребёнка должна быть семья. У каждого…

При Выборгской администрации действует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ее работе участвуют специалисты комитета образования, социальной защиты, органа опеки, наркологического диспансера, сотрудники полиции и представители других служб, работающих с семьями, в которых возникают проблемы – подростки замечены за противоправными деяниями, родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности и т.п.

Иногда в поле зрения органов опеки попадает новорождённый малыш. Таких случаев, к счастью, сейчас немного, подчёркивает начальник управления Ольга АЛЕКСЕЕВА:

– Мы понимаем, что, отказываясь в роддоме от своего ребёнка, мать принимает осознанное решение. Часто у такой женщины объективно нет ресурсов, чтобы вырастить его. Нашей задачей является жизнеустройство такого ребёнка. В федеральном банке данных есть кандидаты в усыновители, которые имеют огромное желание стать родителями и подарить семью ребенку, оставшемуся без попечения родителей.

Однако процедура устройства ребёнка в семью не начинается с подписанием матерью отказа. Специалисты органов опеки должны проработать ситуацию с другими близкими родственниками малыша. В их практике был случай, когда бабушка, которой предложили взять опеку над таким отказником, даже не знала, что её дочь была беременна, поскольку та жила и рожала в другом городе. Поэтому ребёнок попадает в федеральный банк данных и начинается работа по широкому поиску для него усыновителей только при условии, что ни у кого из родных, являющихся первоочередными кандидатами на семейное устройство малыша, нет такой возможности. В детское учреждение ребенок попадает в самом крайнем случае.

– Наша задача – чтобы каждый ребёнок был в семье, – говорит главный специалист отдела обеспечения прав и профилактики социального сиротства Ольга СМИРНОВА. – И усыновление является приоритетной формой семейного устройства. Среди кандидатов в усыновители (опекуны) на учете в нашем управлении состоят жители как Выборгского района, так и других регионов России.

При устройстве в семью учитываются не только кандидатуры потенциальных родителей, но и мнение самого ребёнка. Специалисты подчёркивают: для налаживания контакта практикуется гостевая форма, и это происходит до официального оформления усыновления. Пребывание в потенциальной семье в выходные и каникулы помогает ребенку быстрее адаптироваться к новым условиям, ему и будущим родителям – лучше узнать друг друга.

В Выборгском ресурсном центре по содействию семейному устройству детей работает служба сопровождения. Её специалисты – психолог, социальный педагог, юрист – помогают семьям, где воспитываются приемные дети, в случаях, когда приемным родителям нужна юридическая помощь, помощь психолога и т.п. Работа центра направлена на сохранение семьи, он помогает найти выход из кризисной ситуации. Более подробно с работой данной службы мы познакомим читателей в следующих публикациях.

Дети, с которыми мы знакомим вас сегодня, – родные братья и сёстры, они не должны разлучаться

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Владислав 4 года.

Владислав – очаровательный, активный, общительный и любознательный мальчик. Он достаточно самостоятельный, умеет сам одеваться, раздеваться, кушать, ходить в туалет, выполнять маленькие поручения воспитателя. Влад знает своё имя, он говорит отдельные слова и короткие предложения, легко обучается новому. Охотно играет с детьми, на занятиях внимателен к словам педагога, может выполнять простые задания. Влад любит весёлые, подвижные игры, также ему нравится строить башни из кубиков, собирать пазлы, сортировать предметы по форме и цвету. Очень любит, когда его хвалят.

У мальчика есть брат Серёжа и две сестрёнки Катя и Маргарита.

Екатерина 12 лет

Екатерина – обаятельная, эмоциональная, активная девочка. Она хорошо взаимодействует со сверстниками, в группе у нее есть подружки. Она может проявлять лидерские качества в играх, в общении с другими ведет себя открыто и уверенно. С взрослыми она легко контактирует, соблюдает дистанцию, на замечания реагирует адекватно. В школе Катя хорошо учится, её любят учителя за ее прилежное отношение к учебе. Она самостоятельно и вдумчиво выполняет домашние задания, на уроках активна, проявляет инициативу. Катюша с уважением относится к взрослым, ответственно выполняет поручения воспитателей. Девочка любит заниматься творческими занятиями, предпочитает спокойную досуговую деятельность, поэтому уже освоила все виды рукоделия и творчества. Ради результата Катя может часами трудиться над поделкой, с удовольствием и энтузиазмом участвует в оформлении декораций к праздникам. Охотно выступает на сцене, читает стихи, танцует. Катюша очень любит читать, особенно рассказы про животных.

У Катюши есть старшая сестра Маргарита и два младших брата, Серёжа и Влад, о которых она очень заботится.

Маргарита 13 лет

Маргарита – добрая, скромная девочка. Она застенчива и стеснительна только в общении с незнакомыми людьми, с теми, кого она хорошо знает, Рита открыта и общительна. Девочка всегда придерживается общепринятых правил. Она отзывчива на похвалу, старается всегда помогать воспитателям, в бытовых вопросах проявляет заинтересованность и предлагает свою помощь. Она учится на одни пятёрки, ответственно относится к выполнению домашних заданий, учителя её всегда хвалят. Рита принимает участие в творческих мероприятиях, любит викторины и конкурсы, на сцене прекрасно декламирует даже сложные литературные произведения. Девочка собирается связать свою жизнь с медициной, стать врачом. И это ей точно удастся, поскольку у Риты отличная память, она сможет запомнить все сложные медицинские термины.

У Риты есть младшие сестра и братья, она всегда интересуется ими, с удовольствием помогает и заботится.

Сергей 9 лет

Сергей – добрый, ласковый и общительный мальчик. С взрослыми он общается достаточно легко, соблюдает дистанцию, на замечания педагогов реагирует адекватно, охотно принимает помощь воспитателя. С детьми мальчик общается хорошо, у него есть друзья в классе. Серёжа проявляет интерес ко всем урокам без исключения, он прилежный, усидчивый, ответственный и работоспособный ученик. Он может пересказать небольшой текст, хорошо считает, пишет короткие предложения под диктовку, логически рассуждает, у него достаточный объём знаний об окружающем мире. Сергею нравится смотреть мультфильмы про супергероев и читать сказки, он охотно конструирует из Лего, занимается футболом и мечтает стать полицейским.

У Серёжи есть брат Владик и сестрёнки Катя и Рита.