«Единая Россия» дала старт летнему этапу всероссийского марафона «Сила России»

«Спортивная нация — это сильная нация. Приглашаю всех подключиться к марафону «Единой России» и самим прийти на площадки, привести своих друзей, окунуться в мир спорта. Познакомиться с нашими прославленными тренерами и наставниками», — отметил председатель оргкомитета марафона «Сила России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

В День защиты детей председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко приняла участие в открытии летнего этапа марафона в Московской области.

«Этот проект — не просто набор тренировок, это символ нашего стремления к здоровому образу жизни. В этом году мы впервые проведем неделю водных видов спорта, парусного спорта в преддверии Дня военно-морского флота, а также неделю фиджитал-спорта. С каждым днем тренировки будут добавляться. Присоединяйтесь! Сила России — это сила каждого из нас», — подчеркнула Ольга Занко.

Мероприятие прошло в виде спортивного фестиваля на открытом воздухе. Также состоялся мотопробег в честь Дня рождения мотоклуба «Ночные Волки», показательные выступления и мастер-классы от мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта, Чемпионов Мира, Европы, России.

«Сегодня наша основная задача – воспитывать крепкое и здоровое подрастающее поколение. Безусловно, качество и продолжительность жизни человека, а также состояние его здоровья во многом зависят от модели поведения, которая формируется в детском возрасте. Одной из составляющих этого процесса является формирование культуры здоровья - понимание здоровья как жизненной ценности, воспитание ответственности за свое здоровье. Говоря о здоровом образе жизни у детей, на первое место следует поставить достаточную двигательную активность. Важную роль в формировании приверженности детей к физически активному образу жизни играет семья, дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример родителей существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься физической культурой в свободное время всей семьей. Поэтому, очень хорошо, что партия приобщает марафону друзей и близких, для совместных занятий спортом», — прокомментировал помощник губернатора Ленинградской области, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Вячеслав Комаров.

Более 1100 площадок уже начали свою работу на сайте проекта. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России». До 10 августа пройдут недели детского спорта, национальных видов спорта, шахмат, фиджитал-спорта и другие.