Семьи с детьми из Ленобласти могут рассчитывать на новый вид господдержки

Порядка 4-х миллионов семей по всей стране, в которых воспитываются более 10 миллионов детей могут претендовать на новую семейную налоговую выплату. Получить ее могут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека. Оператором выплаты будет Социальный фонд России.

Федеральный Минтруд акцентирует: эта мера поддержки — часть процесса по совершенствованию налоговой системы.

«В ходе послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Размер выплаты будет зависеть от того, сколько НДФЛ уплатил человек. По итогам года налог пересчитают по ставке 6% вместо 13%, а разницу вернут. Так, при зарплате в 70 тысяч рублей в месяц мать или отец смогут вернуть более 50 тыс. рублей. Родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на новое пособие.

Новая мера поддержки вводится с 2026 года и будет защищена от списаний за долги.





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