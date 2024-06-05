«АРТ-краеведение ЛО»: творчество и краски Ленинградской области

Программа мероприятия включала презентацию интерактивной карты Ленинградской области, созданной на основе рисунков детей и подростков со всего 47 региона. Гости мероприятия участвовали в творческих мастер-классах, живых розыгрышах призов и подарков от партнеров. Участники получили эксклюзивные сувениры. Главной изюминкой мероприятия стала огромная карта Ленинградской области, которую посетители раскрасили, а затем создали с ней уникальные памятные фотографии.

В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение настенных карт Ленинградской области, дипломов финалистов и стикерпаков всем участникам, чьи рисунки вошли в интерактивную карту. Были награждены победители регионального конкурса рисунков «АРТ-краеведение» в различных возрастных категориях.

Проект поддержала Почта России, разработав совместно с командой «ЭТО ПРОСТО» эксклюзивный дизайн открыток. Все желающие бесплатно отправили эти открытки своим близким и друзьям прямо на мероприятии.

«Мы рады видеть живой интерес к нашему проекту и надеемся на дальнейшее его развитие. В планах — создание настольной игры, которая позволит ещё больше погрузиться в культурное наследие Ленинградской области», - отметила руководитель проекта Дарья Саперова.

Мероприятие прошло успешно, оставив множество ярких впечатлений и положительных эмоций у всех участников. Проект «АРТ-краеведение ЛО» продолжает свою миссию по развитию творческих способностей детей и популяризации культурного наследия Ленинградской области.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области и Росмолодёжь.Гранты.





Фото организаторов